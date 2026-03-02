REDSEC : Le mode Solo arrive enfin sur le Battle Royale de Battlefield pour un test grandeur nature

Les développeurs ont entendu les appels de la communauté. Dès le 6 mars, Battlefield intègre un mode Battle Royale en Solo via le Battlefield Labs. Une phase de test cruciale sans escouade ni renforts, ouverte à tous pour évaluer l'équilibrage et la tension sur la carte REDSEC.
C'est une demande récurrente de la communauté depuis la sortie de REDSEC
qui trouve enfin une réponse concrète. Les joueurs qui préfèrent évoluer sans la contrainte ou le soutien d'une escouade vont pouvoir se lancer dans l'arène. Durant le week-end du 6 au 9 mars, une nouvelle section nommée Battlefield Labs fera son apparition directement dans le jeu live. L'objectif est clair, permettre à chacun de tester le Battle Royale en configuration Solo
, sans coéquipiers pour surveiller vos arrières. C'est vous contre le reste du monde.
Des tests avant une sortie officielle ?
Cette initiative s'inscrit dans une volonté de tester des fonctionnalités à grande échelle. Le format Battlefield Labs peut prendre diverses formes selon les besoins techniques du moment, mais pour cette session, il s'agit spécifiquement d'évaluer l'expérience solitaire. Les développeurs cherchent à comprendre comment le rythme, l'équilibrage et la tension de la carte REDSEC se comportent dans un format « un contre tous »
. Il est important de noter que ce mode est expérimental et que les paramètres sont susceptibles d'évoluer en fonction des données récoltées et que la sortie du mode solo n'est pas définitive
. Toutefois, à moins d'un cataclysme, les joueurs du battle royale devraient bel et bien recevoir un mode solo d'ici quelques semaines.
Pour participer à l'amélioration du jeu, un sondage sera accessible directement depuis le menu principal après vos parties. L'équipe de développement encourage également les discussions sur le Discord officiel pour partager les ressentis et connecter avec d'autres testeurs.
Des ajustements majeurs pour la survie en solitaire
Passer d'un jeu d'équipe à une expérience solo demande des ajustements structurels
. Voici les changements notables par rapport aux modes Quads et Duos :
- Pas de réanimation d'escouade ni de tours de redéploiement
- La mécanique de la Seconde Chance reste activée
- Les missions ont été recalibrées pour être complétées seul, avec des récompenses ajustées en conséquence
De même, les exigences en matière d'expérience pour le parcours d'entraînement de classe ont été modifiées pour correspondre à une progression individuelle.
La question épineuse des véhicules
C'est sans doute le point qui fera le plus débat lors de ce test. Les véhicules, y compris les chars d'assaut, restent activés pour ce mode Solo
. L'objectif affiché par le studio est de comprendre l'impact des véhicules de combat sur le rythme de la partie et l'équilibre des phases finales dans un environnement où les joueurs ne disposent pas d'une escouade pour coordonner une attaque antichar. Le studio surveillera de très près les retours concernant cet aspect spécifique, ainsi que l'équilibre des missions et des avantages de classe.
Notez que les joueurs sont libres de streamer, de partager des clips et de discuter ouvertement de leur expérience tout au long de la fenêtre de test. Nous pourrons donc très vite avoir un aperçu, même celles et ceux qui ne participent pas à Battlefield LABS.
Attention toutefois, il s'agit d'une version de test. Certains éléments de l'interface utilisateur et certaines lignes de dialogue feront encore référence au langage d'escouade. En raison des délais d'enregistrement et de localisation, toutes les voix n'ont pas pu être adaptées pour le jeu en Solo pour cette version spécifique.
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