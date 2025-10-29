Battlefield REDSEC : Comment réanimer ses coéquipiers ?

Sur le battle royale de Battlefield 6, soit REDSEC, il est tout à fait possible de réanimer ses coéquipiers tombés au combat. Nous vous expliquons, d'ailleurs, comment faire.

Comment réanimer vos coéquipiers sur REDSEC ?





Comme dans la plupart des battle royale,, qui est lié à Battlefield 6, offre aux joueurs et aux joueuses la possibilité de, ami(s) ou non, afin de survivre encore plus longtemps et essayer de se rapprocher du Top 1. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit,Remarquons, tout d'abord, que sur le battle royalevos coéquipiers ou bien vous-même êtes, en premier lieu, mis à terre, si votre adversaire vous tue. Si tel est le cas, il vous suffit de vous approcher de votre coéquipier, puis de maintenir la touche adéquate pour le. Comme vous le savez probablement déjà, évitez dealors que vous êtes à découvert et privilégiez donc les espaces sécurisés pour effectuer cette action.Toutefois, il se peut également que votre ennemi ait terminé votre allié, en l'éliminant complètement alors que ce dernier était à terre. Dès lors, vous devez vous rendre à une tour de redéploiement (comme sur les images ci-dessous) pour. En ouvrant votre carte et en zoomant, vous devriez voir ces points d'intérêt plus ou moins facilement. Votre ami peut, d'ailleurs, effectuer cette manipulation pour vous indiquer son emplacement. Une fois que vous êtes devant une tour de redéploiement, activez-la et restez dans la zone jusqu'à la fin du compte à rebours. Vous aurez, dès lors,tombés au combat. Sachez que le timer est plus rapide si vous êtes plusieurs dans ladite zone.Soulignons le fait quepropose, en outre, la mécanique « Seconde chance », notamment dans les premières minutes d'une partie. Celle-ci est désactivée au bout d'un certain temps ou après une utilisation. Cette fonctionnalité redéploie les escouades éliminées assez tôt et leur permet, de ce fait, de revenir dans la partie, afin de retenter leur chance pour atteindre le Top 1.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible gratuitement sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.