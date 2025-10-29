Battlefield REDSEC : Comment réanimer ses coéquipiers ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 octobre 2025 à 15h25
Sur le battle royale de Battlefield 6, soit REDSEC, il est tout à fait possible de réanimer ses coéquipiers tombés au combat. Nous vous expliquons, d'ailleurs, comment faire.
Battlefield REDSEC : Comment réanimer ses coéquipiers ?
Comme dans la plupart des battle royale, REDSEC, qui est lié à Battlefield 6, offre aux joueurs et aux joueuses la possibilité de réanimer leur(s) coéquipier(s), ami(s) ou non, afin de survivre encore plus longtemps et essayer de se rapprocher du Top 1. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment réanimer vos coéquipiers sur REDSEC.

Comment réanimer vos coéquipiers sur REDSEC ? 

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Remarquons, tout d'abord, que sur le battle royale REDSEC, vos coéquipiers ou bien vous-même êtes, en premier lieu, mis à terre, si votre adversaire vous tue. Si tel est le cas, il vous suffit de vous approcher de votre coéquipier, puis de maintenir la touche adéquate pour le réanimer. Comme vous le savez probablement déjà, évitez de réanimer un allié alors que vous êtes à découvert et privilégiez donc les espaces sécurisés pour effectuer cette action.

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Toutefois, il se peut également que votre ennemi ait terminé votre allié, en l'éliminant complètement alors que ce dernier était à terre. Dès lors, vous devez vous rendre à une tour de redéploiement (comme sur les images ci-dessous) pour réanimer votre coéquipier/votre ami. En ouvrant votre carte et en zoomant, vous devriez voir ces points d'intérêt plus ou moins facilement. Votre ami peut, d'ailleurs, effectuer cette manipulation pour vous indiquer son emplacement. Une fois que vous êtes devant une tour de redéploiement, activez-la et restez dans la zone jusqu'à la fin du compte à rebours. Vous aurez, dès lors, réanimé tous vos coéquipiers tombés au combat. Sachez que le timer est plus rapide si vous êtes plusieurs dans ladite zone.

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Soulignons le fait que REDSEC propose, en outre, la mécanique « Seconde chance », notamment dans les premières minutes d'une partie. Celle-ci est désactivée au bout d'un certain temps ou après une utilisation. Cette fonctionnalité redéploie les escouades éliminées assez tôt et leur permet, de ce fait, de revenir dans la partie, afin de retenter leur chance pour atteindre le Top 1.

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Rappelons, en guise de conclusion, que REDSEC est disponible gratuitement sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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