Un mode solo teasé pour REDSEC par les développeurs

Les joueurs du Battle Royale REDSEC réclament depuis la sortie un mode solo. Le studio entend les appels de la communauté, même si rien n'est encore confirmé.
Depuis son lancement, Battlefield REDSEC a divisé les joueurs
. Pensé comme un spin-off Battle Royale de Battlefield 6, le titre a été critiqué pour son absence d'un mode solo, pourtant réclamé par une large partie de la communauté. Face à ces demandes insistantes, le design director Justin Wiebe
a laissé entendre qu'une évolution pourrait arriver.
Un mode solo qui fait l'objet de toutes les attentes
Interrogé sur le sujet par IGN
, Justin Wiebe a tenu à calmer les ardeurs tout en laissant la porte ouverte. « Je dirais qu'il faut garder une oreille attentive à l'avenir du solo.
» Pour les développeurs, il ne s'agit pas simplement d'activer une option de matchmaking
. Le jeu repose sur une structure profondément pensée pour l'expérience en escouade
, avec des compétences conçues pour la coopération.
« Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement allumer et dire "ok, maintenant c'est du solo"
», explique-t-il. « Tout le gameplay de REDSEC est bâti autour du travail d'équipe, avec des capacités tactiques et des perks qui profitent au groupe. Si nous activions le mode solo sans repenser ces mécaniques, cela donnerait une expérience incomplète.
»
Actuellement, Battlefield 6 et REDSEC reposent sur quatre classes principales
: Assaut, Ingénieur, Soutien et Éclaireur. Chacune dispose d'atouts spécifiques, comme les réanimations rapides, la réparation des véhicules ou encore le repérage ennemi, qui prennent tout leur sens dans un contexte d'équipe.
Des mécaniques à repenser pour un vrai mode solo
À la manière d'un Apex Legends, où la demande de jouer en solo est importante, mais difficile à intégrer, pour REDSEC, le studio devra revoir en profondeur l'équilibrage des perks et autres éléments du gameplay pensé pour jouer en équipe.
Les développeurs veulent éviter une expérience où certaines capacités perdraient toute utilité sans coéquipiers.
« Si on lançait un mode solo sans ajustement, on aurait des compétences inutiles et un gameplay déséquilibré. On veut que tout fasse sens
», ajoute Justin Wiebe.
REDSEC reste disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series, et comme vous l'aurez compris, le mode solo n'est pas prévu pour le moment, mais il n'est pas impossible qu'il arrive un jour.
commentaire (1)
Sans solo et trio ils vont perdre leur pari.... Au pire ils ne mettent que des assauts dans un premier tps en solo.