REDSEC, le battle royale de Battlefield 6, ne fait pas l'unanimité

Le battle royale REDSEC connaît un bon lancement, qui est, toutefois, entaché par plusieurs avis négatifs de la part des joueurs.
Disponible depuis le 28 octobre dernier, REDSEC
, qui est un battle royale lié à Battlefield 6, rencontre un certain succès auprès de la communauté. Cependant, le tableau n'est pas parfait : REDSEC possède des évaluations « plutôt moyennes », en raison de retours négatifs
.
REDSEC ne convainc pas tous les joueurs
En effet, la page Steam de REDSEC affiche, à l'heure actuelle, des évaluations « plutôt moyennes
», avec notamment 3 029 avis positifs et 3 946 avis négatifs. Si pour beaucoup de joueurs et de joueuses, le battle royale REDSEC
est plutôt sympa et fun, d'autres personnes ne sont pas du même avis. Ainsi, certaines évaluations pointent du doigt le fait que REDSEC est une copie de Warzone
, plongée dans l'univers de Battlefield.
L'une des critiques qui revient également assez souvent est le fait qu'il est obligatoire d'accomplir des missions en battle royale pour avancer dans le Passe de combat
. Ce qui gêne les joueurs et les joueuses qui désirent se concentrer sur le multijoueur de BF6 et qui n'apprécient pas nécessairement les battle royale. Plusieurs autres avis négatifs critiquent la présence des chars sur REDSEC
. Mais, ce n'est pas tout.
L'absence de mode solo sur REDSEC est un problème
Au moment où nous écrivons ces lignes, REDSEC
peut être joué en duo ou bien en quatuor. Très vite après le lancement du battle royale, la communauté a ainsi remarqué qu'il n'était pas possible d'y jouer en solo
. Un point qui revient ainsi régulièrement dans les évaluations négatives laissées sur la page Steam du titre.
Nul doute que les équipes en charge scrutent les retours de la communauté à propos de REDSEC. Ces premiers pourraient, dès lors, décider de modifier certains aspects du battle royale, qui ne plaisent pas. Dans ce sens, il n'est pas impossible qu'un mode solo fasse son apparition, à l'avenir, sur REDSEC
. Toutefois, rien n'est encore sûr.
Rappelons, en guise de conclusion, que REDSEC
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le battle royale est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
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