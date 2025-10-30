REDSEC, le battle royale de Battlefield 6, ne fait pas l'unanimité

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 octobre 2025 à 11h01
Le battle royale REDSEC connaît un bon lancement, qui est, toutefois, entaché par plusieurs avis négatifs de la part des joueurs.
REDSEC, le battle royale de Battlefield 6, ne fait pas l'unanimité
Disponible depuis le 28 octobre dernier, REDSEC, qui est un battle royale lié à Battlefield 6, rencontre un certain succès auprès de la communauté. Cependant, le tableau n'est pas parfait : REDSEC possède des évaluations « plutôt moyennes », en raison de retours négatifs.

REDSEC ne convainc pas tous les joueurs

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En effet, la page Steam de REDSEC affiche, à l'heure actuelle, des évaluations « plutôt moyennes », avec notamment 3 029 avis positifs et 3 946 avis négatifs. Si pour beaucoup de joueurs et de joueuses, le battle royale REDSEC est plutôt sympa et fun, d'autres personnes ne sont pas du même avis. Ainsi, certaines évaluations pointent du doigt le fait que REDSEC est une copie de Warzone, plongée dans l'univers de Battlefield.

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L'une des critiques qui revient également assez souvent est le fait qu'il est obligatoire d'accomplir des missions en battle royale pour avancer dans le Passe de combat. Ce qui gêne les joueurs et les joueuses qui désirent se concentrer sur le multijoueur de BF6 et qui n'apprécient pas nécessairement les battle royale. Plusieurs autres avis négatifs critiquent la présence des chars sur REDSEC. Mais, ce n'est pas tout.

L'absence de mode solo sur REDSEC est un problème

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Au moment où nous écrivons ces lignes, REDSEC peut être joué en duo ou bien en quatuor. Très vite après le lancement du battle royale, la communauté a ainsi remarqué qu'il n'était pas possible d'y jouer en solo. Un point qui revient ainsi régulièrement dans les évaluations négatives laissées sur la page Steam du titre. 

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Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que REDSEC est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le battle royale est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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