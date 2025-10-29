Battlefield REDSEC sans mode solo, pourquoi son absence fait grincer des dents

Le mode Battle Royale REDSEC de Battlefield 6 promettait de redéfinir le genre. Mais un choix étonnant a pris les joueurs de court, l'absence totale de mode solo. Une omission que la communauté juge incompréhensible.
Avec le lancement de Battlefield REDSEC
, Electronic Arts et Battlefield Studios espéraient marquer un tournant dans la saga. Ce nouveau Battle Royale, inspiré par l'intensité du multijoueur classique, mêle destruction tactique et affrontements de grande envergure. Pourtant, un détail majeur a rapidement enflammé la communauté. Aucun mode solo n'est disponible
, et cela est loin de faire l'unanimité.
Un Battle Royale sans solo, une erreur stratégique ?
Au lancement, REDSEC ne propose que deux formats, Duos et Quatuors
. Aucun moyen donc pour les joueurs solitaires de se lancer dans la bataille par eux-mêmes. Une décision d'autant plus surprenante que le solo est un pilier des Battle Royale qui le proposent tous ou presque.
Sur les forums et réseaux sociaux, les critiques fusent. Beaucoup y voient une incohérence avec les attentes du public
avec la majorité des joueurs Battle Royale qui apprécient la possibilité de jouer seuls
, sans dépendre d'alliés aléatoires. D'autres soulignent que la structure en escouades de Battlefield, bien qu'efficace en multijoueur traditionnel, ne se prête pas forcément à l'esprit compétitif et individualiste du genre.
Un manque d'accessibilité pour les joueurs solos
De nombreux joueurs regrettent que le jeu impose la coopération. Non seulement il faut compter sur des coéquipiers pour gagner, mais il faut aussi composer avec des inconnus souvent désorganisés ou inactifs. Pour beaucoup, cette contrainte est décourageante.
Comme l'expliquent plusieurs membres de la communauté, le solo permet de jouer à son rythme et d'assumer ses erreurs sans dépendre d'autrui
. Dans REDSEC, ce choix n'existe tout simplement pas. Certains se résignent à rejoindre des équipes aléatoires en Duos ou à 4 pour « jouer seuls dans leur coin
», une solution bancale et frustrante.
Pourquoi le solo est essentiel dans un Battle Royale
Le solo ne se résume pas à une simple option de confort
. Il constitue une part essentielle de l'identité des Battle Royale modernes, la liberté, la tension, la responsabilité
. Chaque décision compte, chaque erreur se paie. C'est ce sentiment d'autonomie qui pousse les joueurs à retenter leur chance encore et encore.
Battlefield a toujours reposé sur le travail d'équipe, mais le Battle Royale est un genre qui valorise la flexibilité
. Imposer uniquement le jeu en escouade, c'est restreindre la liberté du joueur. Même des titres axés sur la coopération, comme Apex Legends, ont fini par introduire un mode solo temporaire
pour répondre à la forte demande.
Dans un marché où la concurrence est rude, ne pas proposer de mode solo à la sortie semble être un pari risqué
, d'autant plus face à Warzone
et Fortnite
, qui misent sur cette formule depuis des années.
Les raisons possibles de ce choix
Certains analystes estiment que Battlefield Studios souhaite avant tout mettre en avant le système de classes de REDSEC, conçu pour encourager la complémentarité entre joueurs. D'autres évoquent des contraintes de design ou de matchmaking, pour éviter la dispersion de joueurs entre plusieurs modes.
Mais cette approche pourrait bien se retourner contre le studio. L'absence de solo crée une frustration immédiate
, qui pourrait faire fuir une partie des joueurs avant même que le mode ne soit ajouté.
Tout n'est cependant pas perdu. Le studio a précisé que les Duos et Quatuors étaient disponibles « au lancement », un choix de formulation qui laisse espérer l'arrivée prochaine d'un mode solo. Rien n'a été confirmé officiellement, mais la communauté est convaincue que le mode finira par arriver, peut-être dans une mise à jour ou lors de la Saison 2.
commentaires (3)
C'est vraiment étrange, en soit tu dois composer comme pour League avec 1 ou 3 singes ...
Même si j'aime pas comparer mais le nouveau COD sort dans 15 jours donc ça va faire mal si le mode solo ne sort pas d'ici là.
C'est vrai que c'est dommage.. en espérant qu'ils ajoutent le solo plus tard !