Battlefield REDSEC est-il cross-play ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 octobre 2025 à 17h12
Si vous vous demandez si Battlefield REDSEC possède la fonctionnalité cross-play, sachez que nous vous apportons la réponse.
Battlefield REDSEC est-il cross-play ?
Le battle royale REDSEC, qui est lié à Battlefield 6, est disponible depuis la fin du mois d'octobre 2025, sur plusieurs plateformes de jeu. Le titre invite les joueurs et les joueuses à s'affronter et à être les derniers survivants, dans le but de réaliser un Top 1. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si Battlefield REDSEC est cross-play.

Battlefield REDSEC est-il cross-play ?

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Rappelons, avant tout, que la fonctionnalité cross-play permet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, ainsi, de plus en plus présente sur les jeux possédant une dimension multijoueur. À titre d'exemples, nous pouvons citer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.

Dans le cas du battle royale du dernier titre Battlefield, sachez que Battlefield REDSEC possède bien la fonctionnalité cross-play, et ce, depuis son lancement. De ce fait, les joueurs et les joueuses étant sur PC peuvent jouer avec des personnes évoluant sur PS5 et Xbox Series, et inversement. Celle-ci est, d'ailleurs, également disponible sur Battlefield 6. Dans tous les cas, le fait que cette fonctionnalité soit présente sur REDSEC devrait ravir celles et ceux qui désirent jouer au battle royale avec leur(s) ami(s), sans avoir à se soucier de la plateforme utilisée.

Miniature vidéo

Par ailleurs, il se peut que vous vous questionniez également à propos de la conservation/le partage de la progression entre entre REDSEC et Battlefield 6. Là encore, nous vous apportons la réponse, notamment dans un article dédié, afin de vous aider à y voir plus clair sur ce sujet.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield REDSEC, qui est sorti le 28 octobre 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le battle royale est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (3)

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Wolve (invité) Le 15/02/2026 à 16:07

Crossplay avec pc c'est n'importe quoi... les parties de battle royal sont pollué par eux en majeur partie. Le combat est inégal au vu des performances des 2 plate formes qui ne sont pas fait pour jouer en commun à des FPS.

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Tarbesse (invité) Le 27/12/2025 à 14:34

Je n'en peux plus du cross play. Il y a énormément de cheat venant des pc. Toutes les parties en cross play sont pollué. Faites en sortes de mettre console ensemble et pc séparément faites pas comme call of a laissé ça. Beaucoup de joueur on arrêter de jouer a cause de ça....
Le jeu est bien alors faites se qu'il faut

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Funio (invité) Le 29/10/2025 à 18:13

Le jeu est plutôt sympa, à voir sur la longueur