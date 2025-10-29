Si vous vous demandez si Battlefield REDSEC possède la fonctionnalité cross-play, sachez que nous vous apportons la réponse.

Battlefield REDSEC est-il cross-play ?

Le battle royale, qui est lié à Battlefield 6, est disponible depuis la fin du mois d'octobre 2025, sur plusieurs plateformes de jeu. Le titre invite les joueurs et les joueuses à s'affronter et à être les derniers survivants, dans le but de réaliser un Top 1. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandentRappelons, avant tout, que la fonctionnalitépermet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, ainsi, de plus en plus présente sur les jeux possédant une dimension multijoueur. À titre d'exemples, nous pouvons citer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.Dans le cas du battle royale du dernier titre Battlefield, sachez que. De ce fait, les joueurs et les joueuses étant sur PC peuvent jouer avec des personnes évoluant sur PS5 et Xbox Series, et inversement. Celle-ci est, d'ailleurs, également disponible sur Battlefield 6. Dans tous les cas, le fait que cette fonctionnalité soit présente surdevrait ravir celles et ceux qui désirent jouer au battle royale avec leur(s) ami(s), sans avoir à se soucier de la plateforme utilisée.Par ailleurs, il se peut que vous vous questionniez également à propos de la conservation/le partage de la progression entre entreet Battlefield 6. Là encore, nous vous apportons la réponse, notamment dans un article dédié, afin de vous aider à y voir plus clair sur ce sujet.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 28 octobre 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le battle royale est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.