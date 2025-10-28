La progression est-elle partagée entre Battlefield 6 et REDSEC, le battle royale ?

Avec la sortie de REDSEC, le battle royale lié à Battlefield 6, les joueurs se demandent si la progression est liée entre les deux jeux. Nous vous donnons la réponse.
Disponible depuis ce 28 octobre, après des mois de rumeurs, le battle royale lié à Battlefield 6
et nommé REDSEC attire évidemment de nombreux joueurs, lesquels peuvent se poser moult questions. Notamment une sur la progression partagée avec le FPS, au niveau des armes, et du niveau de compte, entre autres. Nous vous disons tout ce qu'il faut savoir à ce sujet.
La progression est-elle partagée entre BF6 et REDSEC ?
Si vous vous demandez si votre progression, vos armes et votre équipement sont partagés entre Battlefield 6 et son mode Battle Royale Redsec
, la réponse est oui
. Les deux expériences sont étroitement liées, et votre progression est synchronisée entre les deux.
Tout ce que vous débloquez dans le multijoueur principal de Battlefield 6, qu'il s'agisse de vos armes, niveaux, équipements ou récompenses du Passe de combat, sera également disponible dans REDSEC. L'inverse est aussi vrai, toute expérience, pièce d'équipement ou amélioration obtenue dans REDSEC sera transférée automatiquement vers votre profil Battlefield 6.
Comment profiter de cette synchronisation ?
Pour que cette synchronisation fonctionne, il faut simplement vous assurer d'utiliser le même compte EA sur les deux jeux
. Une fois connecté, votre progression sera automatiquement partagée entre les modes sans manipulation supplémentaire. Cela ne sera pas très compliqué si vous jouez à Battlefield et REDSEC sur la même plateforme, étant donné que la battle royale est directement accessible en jeu. Mais il est bon de savoir que si vous y joué sur une autre plateforme, vous conserverez toute votre progression grâce à votre compte EA.
Notons enfin que le gameplay change entre les différents modes de jeu. De fait, les armes que vous allez utiliser seront probablement différentes dans REDSEC, de quoi en faire monter quelques-unes que vous n'utilisez pas forcément. Votre progression reste partagée, mais votre style de jeu devra s'adapter pour survivre plus longtemps sur le champ de bataille.REDSEC
est disponible gratuitement sur PC, PS5 et Xbox Series.
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