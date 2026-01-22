REANIMAL : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 janvier 2026 à 11h19
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit REANIMAL.
REANIMAL : Les configurations PC
Le nouveau jeu de Tarsier Studios (Little Nightmares et Little Nightmares 2), soit REANIMAL, doit arriver au cours du mois de février 2026. Plutôt attendu par la communauté, le titre débarquera, bien évidemment, sur PC. D'ailleurs, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner REANIMAL.

Configurations PC REANIMAL

reanimal-personnages
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de REANIMAL, sachez que 8 Go de mémoire sont demandés pour la configuration minimale, contre 16 Go pour la recommandée. De plus, les développeurs de chez Tarsier Studios ont précisé que les joueurs et les joueuses doivent avoir 18 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de REANIMAL sur PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de REANIMAL ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation  Windows 10-11 64 bits Windows 10-11 64 bits
Processeur Intel Core i9400F ou AMD Ryzen 5 2400G Intel Core i7-7700KTBD ou AMD Ryzen 5 3600X
Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 480 NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 6600XTTBD
DirectX Version 12 Version 12
Stockage requis 18 Go d'espace disque disponible 18 Go d'espace disque disponible
Réseau Connexion internet haut débit Connexion internet haut débit

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que REANIMAL, qui peut être parcouru en solo ou en multijoueur, arrive le 13 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2. Selon les dernières informations connues, un Pass Ami est prévu, mais celui-ci pourrait ne pas être disponible au lancement du titre.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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