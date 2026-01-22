REANIMAL : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit REANIMAL.

Configurations PC REANIMAL

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Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10-11 64 bits Windows 10-11 64 bits Processeur Intel Core i9400F ou AMD Ryzen 5 2400G Intel Core i7-7700KTBD ou AMD Ryzen 5 3600X Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 480 NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 6600XTTBD DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 18 Go d'espace disque disponible 18 Go d'espace disque disponible Réseau Connexion internet haut débit Connexion internet haut débit

Le nouveau jeu de Tarsier Studios (Little Nightmares et Little Nightmares 2), soit, doit arriver au cours du mois de février 2026. Plutôt attendu par la communauté, le titre débarquera, bien évidemment, sur PC. D'ailleurs, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez que 8 Go de mémoire sont demandés pour la configuration minimale, contre 16 Go pour la recommandée. De plus, les développeurs de chez Tarsier Studios ont précisé que les joueurs et les joueuses doivent avoir 18 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter desur PC.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui peut être parcouru en solo ou en multijoueur,arrive le 13 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2. Selon les dernières informations connues, un Pass Ami est prévu, mais celui-ci pourrait ne pas être disponible au lancement du titre.