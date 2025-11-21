REANIMAL, le jeu des créateurs de Little Nightmares 1 et 2, s'offre sa date de sortie avec une belle surprise

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 novembre 2025 à 10h37
Tarsier Studios a, récemment, annoncé la date de sortie de son prochain jeu, REANIMAL, tout en annonçant une bonne nouvelle à la communauté.
REANIMAL, le jeu des créateurs de Little Nightmares 1 et 2, s'offre sa date de sortie avec une belle surprise
Annoncé il y a de cela plusieurs mois, le prochain titre des créateurs de Little Nightmares 1 et Little Nightmares 2, à savoir REANIMAL, a refait parler de lui, il y a peu de temps. Ainsi, THQ Nordic et Tarsier Studios ont annoncé la date de sortie de REANIMAL, qui n'est pas si éloignée que cela.

REANIMAL débarque au début de l'année 2026

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En effet, THQ Nordic et Tarsier Studios ont, récemment, fait l'annonce tant attendue : REANIMAL se rendra disponible au début de l'année prochaine, et plus précisément le 13 février 2026. À cette date, le nouveau jeu des créateurs des deux premiers opus Little Nightmares sortira sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Les équipes en charge du soft ont profité de cette annonce pour indiquer que les précommandes pour REANIMAL sont désormais ouvertes sur les différents stores. Il faut compter 39,99 € pour l'édition Standard, contre 59,99 € pour celle numérique Deluxe. Toutefois, ce ne fut pas la seule bonne nouvelle.

Une démo gratuite pour REANIMAL est disponible

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Les joueurs et les joueuses seront certainement ravis d'apprendre qu'une version démo gratuite de REANIMAL est actuellement disponible sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC. Il faudra, cependant, attendre encore un peu pour en profiter sur la dernière console hybride de Nintendo, la Switch 2.

Qu'est-ce que REANIMAL ? 

Comme indiqué précédemment, REANIMAL est le nouveau jeu de Tarsier Studios, qui est notamment connu pour Little Nightmares 1 et Little Nightmares 2 (c'est Supermassive Games qui s'est chargé du développement de Little Nightmares 3). Le titre, qui propose de la coopération locale et en ligne, nous invite à incarner « un frère et une sœur qui doivent traverser l'enfer pour secourir leurs amis disparus ». Évidemment, le périple ne sera pas simple étant donné que les lieux sont habités par de nombreuses créatures effrayantes.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc au mois de février 2026 pour découvrir REANIMAL, qui arrive sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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