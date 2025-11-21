REANIMAL, le jeu des créateurs de Little Nightmares 1 et 2, s'offre sa date de sortie avec une belle surprise

Tarsier Studios a, récemment, annoncé la date de sortie de son prochain jeu, REANIMAL, tout en annonçant une bonne nouvelle à la communauté.

REANIMAL débarque au début de l'année 2026

Une démo gratuite pour REANIMAL est disponible

Qu'est-ce que REANIMAL ?

Annoncé il y a de cela plusieurs mois, le prochain titre des créateurs de Little Nightmares 1 et Little Nightmares 2, à savoir, a refait parler de lui, il y a peu de temps. Ainsi,En effet, THQ Nordic et Tarsier Studios ont, récemment, fait l'annonce tant attendue :. À cette date,Les équipes en charge du soft ont profité de cette annonce pour indiquer que. Il faut compter 39,99 € pour l'édition Standard, contre 59,99 € pour celle numérique Deluxe. Toutefois,Les joueurs et les joueuses seront certainement ravis d'apprendre qu'. Il faudra, cependant, attendre encore un peu pour en profiter sur la dernière console hybride de Nintendo, la Switch 2.Comme indiqué précédemment,, qui est notamment connu pour Little Nightmares 1 et Little Nightmares 2 (c'est Supermassive Games qui s'est chargé du développement de Little Nightmares 3)., nous invite à incarner « un frère et une sœur qui doivent traverser l'enfer pour secourir leurs amis disparus ». Évidemment, le périple ne sera pas simple étant donné queRendez-vous donc au mois de février 2026 pour découvrir, qui arrive sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.