REANIMAL est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 janvier 2026 à 16h02
Certains joueurs et joueuses se demandent si REANIMAL est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
REANIMAL est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Développé par Tarsier Studios et édité par THQ Nordic, REANIMAL est un jeu d'aventure et d'horreur, devant débarquer au cours du mois de février 2026. Prévu sur plusieurs plateformes, la nouvelle production vidéoludique des créateurs des deux premiers opus Little Nightmares est assez attendue par la communauté. D'ailleurs, certaines personnes se demandent si REANIMAL est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous donnons la réponse à cette question, ci-dessous.

REANIMAL est-il multijoueur et/ou coopératif ? 

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La communauté sera certainement ravie d'apprendre que la réponse est positive : REANIMAL dispose d'une dimension multijoueur, et est plus précisément coopératif. D'ailleurs, et selon les informations partagées sur la page Steam du titre, notamment dans un encart figurant sur la droite, il sera possible de parcourir l'aventure REANIMAL en coopération en ligne ou bien en coopération en local.

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D'après les derniers détails connus, jusqu'à 2 joueurs peuvent jouer ensemble au nouveau jeu de Tarsier Studios. Cette information est notamment visible sur la page PS Store du jeu, où il est écrit : « Prend en charge jusqu'à 2 joueurs en ligne avec PS Plus » et « De 1 à 2 joueurs ». À ce propos, soulignons tout de même que REANIMAL est entièrement faisable en solo. Ainsi, si vous préférez le découvrir tout seul, cela est également tout à fait possible. Sur Steam, le studio de développement a précisé ceci au sujet de l'aspect multijoueur de REANIMAL :
Personne ne devrait être obligé de traverser l'enfer seul. Entièrement jouable en solo et en coopération en ligne et locale, REANIMAL propose une caméra partagée et dirigée, conçue pour maximiser la sensation de claustrophobie et de tension.
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Rappelons, en guise de conclusion, que REANIMAL doit sortir le 13 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Une version démo gratuite du titre est actuellement disponible sur les stores concernés, notamment le Nintendo eShop, Steam, PlayStation Store et Xbox Store.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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