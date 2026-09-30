Ready or Not pourrait accueillir un DLC ou un spin-off narratif

Le célèbre jeu de tir tactique Ready or Not pourrait bientôt s'enrichir d'une véritable campagne narrative. Un récent dépôt de marque par le studio VOID Interactive laisse entrevoir un projet inédit qui promet d'approfondir l'univers sombre et réaliste des interventions policières.

L'univers impitoyable de Ready or Not s'apprêterait visiblement à prendre une nouvelle dimension. Alors que le titre a su conquérir les amateurs de tactique pure, un dépôt de marque fait récemment indique que VOID Interactive prépare une expérience profondément ancrée dans la narration, répondant ainsi à l'une des plus grandes attentes de sa communauté.

Un dépôt de marque qui en dit long sur l'avenir de la franchise

Depuis son lancement, le jeu de tir développé par VOID Interactive s'est imposé comme la référence incontournable pour les passionnés de simulations d'interventions policières. Si l'expérience propose déjà un contexte particulièrement immersif et des missions interconnectées, elle reste avant tout centrée sur un gameplay exigeant, délaissant la narration traditionnelle que l'on retrouve dans d'autres superproductions. Cependant, cette approche purement mécanique pourrait radicalement changer dans un avenir très proche.















En effet, le bureau de la propriété intellectuelle de l'Union européenne a enregistré un dépôt de marque très explicite de la part du studio de développement. Le document administratif mentionne clairement le nom « Warrants: A Ready or Not Story ». Bien que les dépôts de ce type ne dévoilent généralement que peu de détails sur la nature exacte d'un produit final, ce sous-titre suggère très fortement une orientation vers une aventure scénarisée.

De plus, les catégories de protection juridique choisies par l'entreprise sont identiques mot pour mot à celles du jeu original, balayant ainsi les doutes quant à l'envergure et au sérieux de ce nouveau projet d'envergure.

Une campagne solo inédite ou un jeu dérivé autonome ?

Pour l'heure, la forme exacte que prendra cette nouveauté reste un mystère absolu. Il pourrait s'agir d'un DLC important pour le jeu de base actuel ou même d'un titre dérivé fonctionnant de manière totalement autonome. Quoi qu'il en soit, la volonté d'étendre l'univers sombre des forces d'intervention spéciales semble bel et bien actée par les créateurs.

Des recrutements qui confirment le virage cinématographique

Si le dépôt de marque a immédiatement mis la puce à l'oreille de la communauté des joueurs, d'autres indices tangibles viennent appuyer cette théorie séduisante. En scrutant les offres d'emploi récemment publiées par VOID Interactive, on découvre que le studio est activement à la recherche d'un animateur cinématique associé. Les missions confiées à ce futur collaborateur ne laissent que très peu de place à l'interprétation. Le descriptif du poste mentionne des objectifs créatifs très précis.

Créer des animations de personnages de haute qualité pour des vignettes en jeu, des cinématiques et des séquences d'histoire scénarisées. Créer des performances de personnages qui renforcent l'émotion et l'impact des séquences narratives.

Cette volonté d'insuffler de l'émotion et un véritable impact psychologique dans le récit prouve que le studio souhaite franchir un cap artistique. Les thèmes matures, complexes et parfois dérangeants déjà présents dans les missions actuelles constituent une base narrative extrêmement solide pour construire un scénario haletant, largement digne des meilleures campagnes solo du genre. Et cela pourrait même ouvrir d'autres portes pour la franchise, si le public accueille favorablement ce nouveau contenu.

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De plus amples informations pourraient être révélées d'ici à la fin de l'année, comme lors des Game Awards. En attendant, rappelons que Ready or Not est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose pour la somme de :