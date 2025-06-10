Ready or Not arrive enfin sur consoles et son lancement est tout proche

Ready or Not est un FPS tactique développé par VOID Interactive, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Incarnez une unité du SWAT dans des missions à haut risque, en solo ou en coopération jusqu'à cinq joueurs. Planifiez vos interventions, utilisez un équipement spécialisé et profitez de mises à jour régulières ajoutant cartes, armes et améliorations pour une expérience immersive et réaliste.