Ready or Not arrive enfin sur consoles et son lancement est tout proche

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 juin 2025 à 15h21
L'attente touche enfin au but pour celles et ceux qui souhaitaient intégrer le SWAT. Ready or Not a enfin dévoilé sa date de sortie sur consoles et les plateformes sur lesquelles le titre sera disponible.
Ready or Not arrive enfin sur consoles et son lancement est tout proche
Disponible depuis le 17 décembre 2021 en accès anticipé puis lancé officiellement le 13 décembre 2023, Ready or Not était jusqu'alors une exclusivité PC. Mais en avril 2025, Void Interactive a confirmé ce que les joueurs demandaient depuis plusieurs années : une sortie sur consoles de salon. Pour la plus grande joie des amateurs de FPS, le titre sera bientôt disponible sur PS5 et sur consoles Xbox Series. D'ailleurs, l'attente sera de courte durée.

Des débuts estivaux sur consoles pour Ready or Not

Une nouvelle bande-annonce publiée sur le compte YouTube de Void Interactive a dévoilé la date de sortie officielle des versions PS5 et Xbox Series du jeu. Ready or Not va rythmer l'été des joueurs car il sera disponible à partir du 15 juillet prochain. Pour ses débuts sur ces nouveaux supports, le titre proposera 20 niveaux jouables en coopération jusqu'à cinq joueurs, dont deux niveaux inédits provenant d'une mise à jour gratuite de la version PC. 

Miniature vidéo

Mais Ready or Not aura droit à plusieurs DLC dans les mois suivant son lancement sur consoles. En attendant ces ajouts, VOoid Interactive a dévoilé les différentes éditions du titre, leur prix ainsi que leur contenu. 

Plusieurs éditions différentes proposées pour la sortie de Ready or Not sur PS5 et Xbox Series

Ready or Not est d'ores et déjà disponible en pré-achat sur le PlayStation Store ainsi que sur le Microsoft Store. Les joueurs ont le choix entre deux versions : l'édition Standard et l'édition Deluxe.

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La première comporte uniquement le jeu de base et est proposée à 49,99 euros. La Version Deluxe inclut quant à elle le jeu, le Mission Pass, les DLC Home Invasion et Dark Waters ainsi qu'un ensemble d'armes exclusif pour toute précommande de cette version. L'édition Deluxe de Ready or Not est proposée à 69,99 euros.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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