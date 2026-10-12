Ravenswatch se dote d'un nouveau personnage jouable, Kintaro, et d'autres nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 octobre 2026 à 14h25
Passtech Games a, récemment, déployé une mise à jour sur Ravenswatch, tout en lançant un nouveau DLC contenant un personnage jouable.
Ravenswatch se dote d'un nouveau personnage jouable, Kintaro, et d'autres nouveautés

Depuis son lancement en version 1.0, le roguelike de Passtech Games et Nacon, Ravenswatch, profite d'un véritable suivi de la part de ses développeurs, qui cherchent toujours à enrichir et diversifier l'expérience. Dans ce sens, Ravenswatch vient tout juste de s'offrir une nouvelle mise à jour ainsi qu'un nouveau personnage jouable.

Kintaro entre dans la danse sur Ravenswatch

ravenswatch-kintaro-kuma

Comme cela fut annoncé par le passé, ce lundi 12 octobre 2026 marque l'arrivée d'un tout nouveau DLC pour Ravenswatch. Ce contenu additionnel propose un tout nouveau personnage jouable, nommé Kintaro. Considéré comme un héros puissant doté d'une hache gigantesque, Kintaro est accompagné de son ours Kuma, qui peut servir de monture ou bien prendre part aux combats. Ce premier, qui rejoint donc le roster de Ravenswatch, possède 2 ensembles de compétences.

Évidemment, les développeurs ont aussi ajouté de nouvelles tenues pour ce nouveau personnage jouable, ainsi que des pages dans les mémoires et des succès (seulement sur Steam). À ce sujet, remarquons que le DLC Kintaro de Ravenswatch est vendu à 7,99 € sur l'ensemble des stores. Cependant, ce ne fut pas la seule nouveauté apportée audit roguelike.

Une mise à jour gratuite en complément pour Ravenswatch

ravenswatch-kintaro-combat

Les développeurs de chez Passtech Games ont, également, déployé une toute nouvelle mise à jour gratuite sur Ravenswatch. Celle-ci ravira très certainement la communauté car ce patch apporte une refonte des Talents des personnages jouables disponibles. Ainsi, ce sont plus de 50 Talents qui ont été retravaillés, à savoir améliorés, remplacés ou bien rééquilibrés. En outre, cette nouvelle mise à jour introduit les Custom Lobbies, mais aussi diverses améliorations et changements, et ce, selon les retours des joueurs. 

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Ravenswatch est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Ravenswatch s'offre un nouveau personnage jouable, Merlin, et une mise à jour majeure
Ravenswatch 19 janvier 2026

Ravenswatch s'offre un nouveau personnage jouable, Merlin, et une mise à jour majeure

Passtech Games a, récemment, annoncé que Ravenswatch a étoffé son roster de personnages jouables et a accueilli une nouvelle mise à jour gratuite.
Ravenswatch : NACON lève le voile sur l'arrivée très attendue de Roméo et Juliette
Ravenswatch 16 mai 2025

Ravenswatch : NACON lève le voile sur l'arrivée très attendue de Roméo et Juliette

Deux nouveaux héros, des combos en duo et des mécaniques inédites : Passtech Games enrichit Ravenswatch avec un contenu gratuit inspiré d'une tragédie bien connue.
Ravenswatch : Deux nouveaux héros annoncés avec une fenêtre de sortie
Ravenswatch 07 mars 2025

Ravenswatch : Deux nouveaux héros annoncés avec une fenêtre de sortie

Nacon et Passtech Games ont, récemment, annoncé que Ravenswatch va bientôt accueillir deux nouveaux personnages jouables.

commentaire (0)