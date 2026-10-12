Ravenswatch se dote d'un nouveau personnage jouable, Kintaro, et d'autres nouveautés

Passtech Games a, récemment, déployé une mise à jour sur Ravenswatch, tout en lançant un nouveau DLC contenant un personnage jouable.

Depuis son lancement en version 1.0, le roguelike de Passtech Games et Nacon, Ravenswatch, profite d'un véritable suivi de la part de ses développeurs, qui cherchent toujours à enrichir et diversifier l'expérience. Dans ce sens, Ravenswatch vient tout juste de s'offrir une nouvelle mise à jour ainsi qu'un nouveau personnage jouable.

Kintaro entre dans la danse sur Ravenswatch

Comme cela fut annoncé par le passé, ce lundi 12 octobre 2026 marque l'arrivée d'un tout nouveau DLC pour Ravenswatch. Ce contenu additionnel propose un tout nouveau personnage jouable, nommé Kintaro. Considéré comme un héros puissant doté d'une hache gigantesque, Kintaro est accompagné de son ours Kuma, qui peut servir de monture ou bien prendre part aux combats. Ce premier, qui rejoint donc le roster de Ravenswatch, possède 2 ensembles de compétences.

Kintarō must deliver a message to Baba Yaga! Discover his full story in Ravenswatch's next Hero DLC on October 12. https://t.co/aS1r4HcFuc — Ravenswatch (@PlayRavenswatch) October 6, 2026

Évidemment, les développeurs ont aussi ajouté de nouvelles tenues pour ce nouveau personnage jouable, ainsi que des pages dans les mémoires et des succès (seulement sur Steam). À ce sujet, remarquons que le DLC Kintaro de Ravenswatch est vendu à 7,99 € sur l'ensemble des stores. Cependant, ce ne fut pas la seule nouveauté apportée audit roguelike.

Une mise à jour gratuite en complément pour Ravenswatch

Les développeurs de chez Passtech Games ont, également, déployé une toute nouvelle mise à jour gratuite sur Ravenswatch. Celle-ci ravira très certainement la communauté car ce patch apporte une refonte des Talents des personnages jouables disponibles. Ainsi, ce sont plus de 50 Talents qui ont été retravaillés, à savoir améliorés, remplacés ou bien rééquilibrés. En outre, cette nouvelle mise à jour introduit les Custom Lobbies, mais aussi diverses améliorations et changements, et ce, selon les retours des joueurs.

Rappelons, en guise de conclusion, que Ravenswatch est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.