Ravenswatch s'offre un nouveau personnage jouable, Merlin, et une mise à jour majeure

Passtech Games a, récemment, annoncé que Ravenswatch a étoffé son roster de personnages jouables et a accueilli une nouvelle mise à jour gratuite.

Merlin est arrivé sur Ravenswatch

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Les sortilèges de la Nature : invoquez des ronces titanesques, faites pleuvoir des étoiles ou déployez un bouclier de pierre qui explose sur vos ennemis.

La magie des Arcanes : lancez des éclairs traversant les monstres, projetez une boule de feu ou libérer un orbe de givre qui poursuit vos cibles.

La lumière Sacrée : soignez vos blessures et celles de vos alliés, aveuglez vos ennemis et faites tomber leur défense, ou échappez au danger en vous téléportant.

Une nouvelle mise à jour déployée sur Ravenswatch

Disponible depuis plusieurs mois, et ce, sur différentes plateformes, le rogueliten'a pas fini de faire parler de lui. Le studio de développement Passtech Games a, ainsi, indiqué qu'En effet, comme annoncé via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu,. Pour être plus précis,. Ce contenu additionnel comprend, en outre, 4 skins à débloquer en jeu, et 3 autres premium exclusifs (une tenue aux couleurs de la Ravenswatch, du Cauchemar et la tenue de Conseiller du Roi).Évidemment,. Ainsi, sur le roguelite, Merlin peut choisir parmi 9 sorts, qui sont répartis selon trois catégories : les sortilèges de la Nature, la magie des Arcanes et la lumière Sacrée. De plus, le célèbre mage peut générer des runes de Puissance, qui amplifieront ses sorts.En outre,, qui améliore plusieurs aspects précis du soft.En ce lundi 19 janvier 2026,. D'après les informations partagées,, c'est-à-dire 5 au total. De plus,. D'ailleurs, plusieurs de ces changements et améliorations ont été inspirés par la communauté, selon Passtech Games.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch et PC.