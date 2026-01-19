Ravenswatch s'offre un nouveau personnage jouable, Merlin, et une mise à jour majeure

Passtech Games a, récemment, annoncé que Ravenswatch a étoffé son roster de personnages jouables et a accueilli une nouvelle mise à jour gratuite.
Disponible depuis plusieurs mois, et ce, sur différentes plateformes, le roguelite Ravenswatch
n'a pas fini de faire parler de lui. Le studio de développement Passtech Games a, ainsi, indiqué qu'un nouveau personnage jouable et une mise à jour gratuite sont désormais disponibles sur Ravenswatch
.
Merlin est arrivé sur Ravenswatch
En effet, comme annoncé via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Ravenswatch s'est doté d'un tout nouveau personnage jouable, à savoir Merlin
. Pour être plus précis, ce nouveau héros est disponible via un DLC payant (7,99 €), qui est sorti le 19 janvier 2026
. Ce contenu additionnel comprend, en outre, 4 skins à débloquer en jeu, et 3 autres premium exclusifs (une tenue aux couleurs de la Ravenswatch, du Cauchemar et la tenue de Conseiller du Roi).
Évidemment, Passtech Games a apporté de plus amples informations à propos de ce nouveau membre de la Ravenswatch
. Ainsi, sur le roguelite, Merlin peut choisir parmi 9 sorts, qui sont répartis selon trois catégories : les sortilèges de la Nature, la magie des Arcanes et la lumière Sacrée. De plus, le célèbre mage peut générer des runes de Puissance, qui amplifieront ses sorts.
- Les sortilèges de la Nature : invoquez des ronces titanesques, faites pleuvoir des étoiles ou déployez un bouclier de pierre qui explose sur vos ennemis.
- La magie des Arcanes : lancez des éclairs traversant les monstres, projetez une boule de feu ou libérer un orbe de givre qui poursuit vos cibles.
- La lumière Sacrée : soignez vos blessures et celles de vos alliés, aveuglez vos ennemis et faites tomber leur défense, ou échappez au danger en vous téléportant.
En outre, Ravenswatch s'est, également, offert une nouvelle mise à jour majeure et gratuite
, qui améliore plusieurs aspects précis du soft.
Une nouvelle mise à jour déployée sur Ravenswatch
En ce lundi 19 janvier 2026, les développeurs de chez Passtech Games ont déployé une nouvelle mise à jour majeure et gratuite sur Ravenswatch
. D'après les informations partagées, ce patch apporte de nouveaux objets magiques
, c'est-à-dire 5 au total. De plus, le studio a retravaillé sur plus de 15 objets magiques et a amélioré le système d'aggro
. D'ailleurs, plusieurs de ces changements et améliorations ont été inspirés par la communauté, selon Passtech Games.
Rappelons, en guise de conclusion, que Ravenswatch
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch et PC.
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