Ravenswatch : Deux nouveaux héros annoncés avec une fenêtre de sortie

Nacon et Passtech Games ont, récemment, annoncé que Ravenswatch va bientôt accueillir deux nouveaux personnages jouables.

Roméo et Juliette s'invitent sur Ravenswatch

PC Édition Standard → 9,99 € au lieu de 25 €, soit 60 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Depuis sa sortie en version 1.0,connaît un certain succès auprès des joueurs et des joueuses, notamment auprès de celles et ceux qui apprécient le genre. Les développeurs de chez Passtech Games n'ont pas prévu d'abandonner leur roguelite coopératif et ont, d'ailleurs, indiqué queEn effet, le studio de développement Passtech Games a profité du dernier NACON Direct, qui s'est déroulé le 6 mars 2025, pour annoncer que. Ces deux nouveaux personnages jouables se rendront disponibles au cours du mois de mai de cette année. Autre surprise,D'après les informations dévoilées et le trailer partagé pour l'occasion, Roméo et Juliette doivent être joués en même temps sur. Comprenez par là qu'il est impossible de dissocier le duo, et donc qu'un joueur ne peut pas opter pour Roméo sans qu'un autre ne sélectionne Juliette. Côté gameplay, Roméo est doté d'une rapière tandis que Juliette possède une arme à feu. Une combinaison qui semble intéressante sur le papier. Reste à savoir ce que cela donnera manette en main.À l'heure actuelle, Passtech Games n'a pas dévoilé la date de sortie de Roméo et Juliette sur. Nous en saurons plus dans les semaines à venir, et nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Rappelons, pour conclure, queest à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :