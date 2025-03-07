Ravenswatch : Deux nouveaux héros annoncés avec une fenêtre de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 mars 2025 à 10h23
Nacon et Passtech Games ont, récemment, annoncé que Ravenswatch va bientôt accueillir deux nouveaux personnages jouables.
Ravenswatch : Deux nouveaux héros annoncés avec une fenêtre de sortie
Depuis sa sortie en version 1.0, Ravenswatch connaît un certain succès auprès des joueurs et des joueuses, notamment auprès de celles et ceux qui apprécient le genre. Les développeurs de chez Passtech Games n'ont pas prévu d'abandonner leur roguelite coopératif et ont, d'ailleurs, indiqué que deux nouveaux héros arrivent prochainement sur Ravenswatch.

Roméo et Juliette s'invitent sur Ravenswatch

En effet, le studio de développement Passtech Games a profité du dernier NACON Direct, qui s'est déroulé le 6 mars 2025, pour annoncer que Roméo et Juliette arrivent sur Ravenswatch. Ces deux nouveaux personnages jouables se rendront disponibles au cours du mois de mai de cette année. Autre surprise, le studio a précisé que ces héros seront proposés via un DLC gratuit.

D'après les informations dévoilées et le trailer partagé pour l'occasion, Roméo et Juliette doivent être joués en même temps sur Ravenswatch. Comprenez par là qu'il est impossible de dissocier le duo, et donc qu'un joueur ne peut pas opter pour Roméo sans qu'un autre ne sélectionne Juliette. Côté gameplay, Roméo est doté d'une rapière tandis que Juliette possède une arme à feu. Une combinaison qui semble intéressante sur le papier. Reste à savoir ce que cela donnera manette en main.

Miniature vidéo

À l'heure actuelle, Passtech Games n'a pas dévoilé la date de sortie de Roméo et Juliette sur Ravenswatch. Nous en saurons plus dans les semaines à venir, et nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.

Rappelons, pour conclure, que Ravenswatch est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes : 
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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