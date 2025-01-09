Si vous vous demandez si Ravenswatch est cross-play sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, sachez que nous vous partageons la réponse.

Ravenswatch est-il cross-play ?







Starting Ravenswatch on console? Call up your PC friends to join you for a run, crossplay is here! 🖱️🎮 pic.twitter.com/ra6PWnHSJN — Ravenswatch (@PlayRavenswatch) November 28, 2024

PC Édition Standard → 9,99 € au lieu de 25 €, soit 60 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Le roguelike coopératif de Passtech Games et Nacon,, est disponible depuis septembre 2024 en version 1.0 sur PC et s'est offert, en novembre de la même année, des portages sur consoles PlayStation et Xbox. Étant donné que le titre dispose d'une dimension multijoueur, de nombreux joueurs et joueuses désirent y jouer ensemble et se demandent, ainsi,. Nous vous apportons la réponse à cette question.Rappelons, avant tout, que la fonctionnalitépermet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté le réclame. Cette fonctionnalité devient, de ce fait, de plus en plus présente sur les jeux possédant une dimension multijoueur. Pour vous donner des exemples de titres, nous pouvons citer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus de la franchise Call of Duty.Dans le cas du roguelike de Passtech Games, sachez que. Comme précisé par les développeurs dans un article sur la page Steam du jeu ou encore via une publication sur le compte Twitter/X Ravenswatch,a été ajouté le 28 novembre 2024, soit au lancement des versions PlayStation et Xbox. Cela signifie, donc, que les joueurs et les joueuses étant sur PS4 ou PS5 peuvent jouer àavec les personnes évoluant sur consoles Xbox ou bien PC, et inversement.En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC (via Steam, notamment). Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :