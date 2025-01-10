Ravenswatch : La liste complète des trophées et des succès

Ravenswatch propose divers trophées et succès qu'il faut débloquer pour obtenir le Platine/100 % du roguelike de Passtech Games. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Ravenswatch

Il était une fois → Gagner un niveau pendant une partie.

→ Gagner un niveau pendant une partie. Technique secrète → Sélectionner une compétence Ultime pendant une partie.

→ Sélectionner une compétence Ultime pendant une partie. Accomplissement → Sélectionner un talent final pendant une partie.

→ Sélectionner un talent final pendant une partie. Chapitre 2 → Atteindre le Chapitre 2.

→ Atteindre le Chapitre 2. Chapitre 3 → Atteindre le Chapitre 3.

→ Atteindre le Chapitre 3. La maison des cauchemars → Atteindre l'Épilogue - Partie 1.

→ Atteindre l'Épilogue - Partie 1. Le repaire de l'ogresse → Atteindre l'Épilogue - Partie 2.

→ Atteindre l'Épilogue - Partie 2. Journal au jour le jour → Débloquer toutes les mémoires de Scarlet.

→ Débloquer toutes les mémoires de Scarlet. Terrible fifre → Débloquer toutes les mémoires du Joueur de flûte.

→ Débloquer toutes les mémoires du Joueur de flûte. La Malédiction d'une dragonne → Débloquer toutes les mémoires de Beowulf.

→ Débloquer toutes les mémoires de Beowulf. Le règne de la Reine Nyss → Débloquer toutes les mémoires de la Reine des neiges.

→ Débloquer toutes les mémoires de la Reine des neiges. Le brigand qui épouse une princesse → Débloquer toutes les mémoires d'Aladdin.

→ Débloquer toutes les mémoires d'Aladdin. La berceuse d'une sirène → Débloquer toutes les mémoires de Mélusine.

→ Débloquer toutes les mémoires de Mélusine. Mémoire doux-amer → Débloquer toutes les mémoires de Gepetto.

→ Débloquer toutes les mémoires de Gepetto. Le contre tragique d'un destin immortel → Débloquer toutes les mémoires de Sun Wukong.

→ Débloquer toutes les mémoires de Sun Wukong. Lettre à Laura - Journal d'une Dhampire → Débloquer toutes les mémoires de Carmilla.

→ Débloquer toutes les mémoires de Carmilla. Le serment de la Ravenswatch → Accomplir une victoire en multijoueur.

→ Accomplir une victoire en multijoueur. Maître des Défis → Compléter 5 défis en difficulté Ténèbres ou supérieure.

→ Compléter 5 défis en difficulté Ténèbres ou supérieure. Les trois petits cochons → Compléter les trois quêtes des frères Swyne.

→ Compléter les trois quêtes des frères Swyne. Personne n'est laissé pour compte → Compléter 3 quêtes en une seule partie.

→ Compléter 3 quêtes en une seule partie. Soif de connaissance → Compléter 4 Grimoires ou plus en une seule partie.

→ Compléter 4 Grimoires ou plus en une seule partie. La purification de Rêverie → Compléter 4 Tumeurs de Cauchemar ou plus en une seule partie.

→ Compléter 4 Tumeurs de Cauchemar ou plus en une seule partie. Trois vœux → Souhaiter 3 objets magiques dans un seul puit au souhaits.

→ Souhaiter 3 objets magiques dans un seul puit au souhaits. Le chasseur de géants → Vaincre 3 boss optionnels en une seule partie.

→ Vaincre 3 boss optionnels en une seule partie. Une aventure revigorante → Utiliser 6 fontaines de soin ou plus dans une seule partie.

→ Utiliser 6 fontaines de soin ou plus dans une seule partie. La clémence des corbeaux → Acheter 3 plumes à l'autel des Héros dans une seule partie.

→ Acheter 3 plumes à l'autel des Héros dans une seule partie. Amasseur de butin → Équiper 20 objets magiques ou plus en une seule partie.

→ Équiper 20 objets magiques ou plus en une seule partie. Héro légendaire → Avoir 9 talents légendaires dans une seule partie.

→ Avoir 9 talents légendaires dans une seule partie. Le sauveur du jour → Ressusciter 3 héros en même temps.

→ Ressusciter 3 héros en même temps. Tout est bien qui finit bien → Vaincre Baba Yaga sans utiliser de Plume de Corbeau.

PC Édition Standard → 9,99 € au lieu de 25 €, soit 60 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Comme la plupart des autres jeux,dispose également d'. Les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le Platine ou bien 100 % du roguelike de Passtech Games devront la consulter et s'intéresser, tout particulièrement, aux différents intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous dévoilonsPrécisons, avant tout, que le Platine deest nommé « Ce n'était qu'un simple cauchemar ». Pour débloquer le Platine ou bien 100 % de, les joueurs et les joueuses devront progresser dans l'aventure (notamment les chapitres), trouver les mémoires des personnages jouables mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voiciRappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :