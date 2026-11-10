Ravenswatch date sa sortie sur Nintendo Switch 2 avec une bonne nouvelle

Passtech Games a, récemment, annoncé que Ravenswatch débarque prochainement sur Nintendo Switch 2, une date a même été communiquée.

D'ores et déjà disponible sur plusieurs plateformes de jeu, le roguelike coopératif Ravenswatch, qui s'est doté il y a peu de temps d'un nouveau DLC, n'a pas encore dit son dernier mot. Ainsi, le studio de développement Passtech Games a annoncé l'arrivée de Ravenswatch sur Nintendo Switch 2 avec une date de sortie.

Ravenswatch débarque sur Switch 2 en décembre

En effet, l'équipe de Passtech Games et l'éditeur Nacon ont indiqué, il y a très peu de temps, que Ravenswatch se rendra disponible le 10 décembre 2026 sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2. D'après les informations dévoilées, cette version permettra ainsi aux joueurs évoluant sur Nintendo Switch 2 de profiter de performances supérieures, de textures améliorées, d'un affichage Full HD et d'un framerate stable à 60 FPS.

Il a également été précisé que la version physique de Ravenswatch sur Switch 2 inclut une cartouche, toutes les mises à jour de contenu, mais aussi 9 DLC, dont 3 les personnages jouables suivants : Roméo, Juliette et Merlin. Or, il ne s'agit pas de la seule bonne nouvelle partagée à propos de Ravenswatch sur Switch 2.

Une mise à niveau vers la version Switch 2 gratuite pour Ravenswatch

À l'occasion de cette annonce, Passtech Games a précisé un point qui ravira très certainement la communauté : tous les joueurs et les joueuses qui possèdent déjà la version Nintendo Switch de Ravenswatch pourront profiter de la mise à niveau Switch 2, et ce, gratuitement. Ces derniers n'auront donc pas à passer par la case achat pour profiter du titre sur la dernière console de Nintendo.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Dans tous les cas, rendez-vous le 10 décembre 2026 pour (re)plonger dans le roguelike Ravenswatch. Le titre de Passtech Games et Nacon est, pour rappel, déjà disponible sur PS5, Xbox Series, Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch.