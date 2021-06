Rainbow Six: Siege et Rainbow Six: Extraction ne se marcheront pas dessus l'un l'autre

Si les joueurs de Siege décident de pousser [Extraction] à son niveau de menace maximum, il offrira un défi de haute intensité, à égalité et même au-dessus de ce à quoi ils sont habitués dans Siege. Il sera intéressant de voir comment ils feront face à ces défis avancés.

Pour les nouveaux venus dans l'univers de Rainbow Six, Extraction offre une expérience de coopération tactique agréable où ils pourront repousser leurs limites et devront améliorer leurs compétences et leurs capacités à chaque fois qu'ils joueront, afin de faciliter la réussite des missions. La communication et le travail d'équipe seront encore plus essentiels pour ces joueurs.

etseront, quoi qu'il arrive, liés l'un à l'autre. De ce fait, nous pourrions nous demander si l'un ne va pas cannibaliser l'autre ? Face à cette question et à cette possibilité,, a déclaré dans une interview accordée à GameSpot que les deux jeux sont des expériences très différentes et qu'il n'y a donc pas vraiment de risque que l'un d'eux cannibalise l'autre. Selon ses propos, Siege et Extraction « offrent leurs propres défis et leur propre rythme ». De plus, la façon dont Extraction a été construit, principalement son PvE, permettra « d'attirer une grande variété de joueurs des deux côtés ».Il a également déclaré que bien que les deux jeux détiennent des similitudes mécaniques,, et apportera un plus à, et les deux jeux mis côte à côte formeront un tout. Selon les dires du directeur de la création, Extraction sera une façon pour les joueurs de repousser leurs limites.Bien évidemment, le studio Ubisoft espère bien attirer des anciens joueurs de Rainbow Six, mais aussi des nouveaux qui n'ont jamais joué à un jeu de la franchise.Pour rappel, Rainbow Six: Extraction sera disponible le 16 septembre 2021 sur les consoles PlayStation, Xbox et PC.