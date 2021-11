Rainbow Six Extraction : Sa date de sortie confirmée pour janvier 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Normalement,, mais pour offrir une meilleure expérience aux futurs joueurs, Ubisoft a préféré reporter son FPS coopératif de plusieurs mois. Il y a quelques semaines, le studio avait mis à jour son site, indiquant une date de sortie programmée pour le 20 janvier. Ce qui vient d'être confirmé.En plus d'annoncer cette, qui, espérons-le, ne sera plus modifiée, d'autres bonnes nouvelles ont été communiquées par Ubisoft. La première, le prix de vente a été réduit, pour toutes les éditions.. Ces deux éditions sont, d'ailleurs, d'ores et déjà, précommandables sur PC, PlayStation et Xbox. Chaque précommande débloquera également le pack de skins « Déclin Orbital ». Trois packs de plus seront obtenables via la Deluxe.L'autre détail très important, qui permettra à de nombreux joueurs de tester l'expérience avant un potentiel achat, est l'ajout du « Buddy Pass ». Cette fonctionnalité. Ces derniers pourront profiter de tout le contenu durant 14 jours (uniquement valable sur PC et consoles). Si ces joueurs décident d'acheter le jeu par la suite, la progression sera, bien évidemment, sauvegardée.est, pour rappel, un jeu de tir coopératif jusqu'à trois, dans lequel l'équipe, composée d'agents de Rainbow Six: Siege, devront affronter des créatures extraterrestres, sur des cartes inédites. Chacun des personnages aura son système de progression. Rendez-vous dès le 20 janvier pour découvrirsur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.