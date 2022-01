Rainbow Six Extraction : Les configurations PC

Les configurations PC de Rainbow Six Extraction

Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit

→ Windows 10 64-bit Processeur → Intel i5-4460 ou AMD Ryzen 3 1200

→ Intel i5-4460 ou AMD Ryzen 3 1200 Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 960 4Go ou AMD RX 560 4Go

→ NVIDIA GeForce GTX 960 4Go ou AMD RX 560 4Go Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go Espace disque → 85 Go

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit

→ Windows 10 64-bit Processeur → Intel i7-4790 ou AMD Ryzen 5 1600

→ Intel i7-4790 ou AMD Ryzen 5 1600 Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1660 6Go ou AMD RX 580 8Go

→ NVIDIA GeForce GTX 1660 6Go ou AMD RX 580 8Go Mémoire vive → 16 Go

→ 16 Go Espace disque → 85 Go

Très attendu par les amateurs du genre et de la licence Rainbow Six, malgré ses différents reports, Extraction arrive le 20 janvier sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Afin que tous les joueurs puissent se préparer avant la sortie du titre, Ubisoft a communiqué les différentes configurations pour, qui s'annoncent assez abordables.Comme vous pouvez le constater ci-dessous,se veut assez accessible et devrait pouvoir être joué par une grande majorité des intéressés. Dans sa configuration la plus basse, il est demandé d'être équipé d'un i5-4460 pour le processeur et d'une GTW 960 en carte graphique, et de 8 Go de RAM, ce qui, normalement, ne sera pas trop difficile. Côté espace cependant, il est indiqué d'avoir 85 Go de libres, ce qui est relativement élevé.Pour plus de détails, et découvrir d'autres configurations, destinées à celles et ceux ayant des machines bien plus puissantes, voici une image partagée par Ubisoft, comprenant quatre configurations et les attentes de celles-ci :Rappelons quearrivera ce jeudi 20 janvier, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Notre partenaire