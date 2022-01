Rainbow Six Extraction : Heure de sortie et prétéléchargement

Heure de sortie Rainbow Six Extraction

PC Édition Standard → 31,69 € au lieu de 39,99 €, soit 21 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 49,98 € au lieu de 59,99 €, soit 17 % de réduction. Édition Deluxe → 41,49 € au lieu de 49,99 €, soit 17 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,99 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Attendu depuis son annonce, en 2019,. Malgré plusieurs reports et un changement de nom, le jeu de tir coopératif développé par Ubisoft pourrait être l'une des belles surprises de ce début d'année 2022, si les joueurs sont au rendez-vous, ce qui devrait être le cas, d'autant plus que le titre se rendra disponible, dès sa sortie, dans le Xbox Game Pass, et qu'il possède la fonctionnalité Budy Pass, permettant à un possesseur du jeu d'inviter deux amis.Ayant attiré l'attention d'une multitude de curieux, et notamment les amateurs de jeux de tir post-apocalyptique, avec une ambiance assez sombre, de nombreux joueurs se demandantLa très bonne nouvelle, contrairement à une partie des autres jeux, est que. Il ne faudra donc pas attendre une heure précise, étant donné qu'Ubisoft a fait le choix de débloquer son jeu le plus tôt possible. En sachant que le FPS est en plus cross-play, cela devrait permettre à une multitude de joueurs de se plonger, dès la sortie, dans cette nouvelle expérience, vous demandant d'affronter des créatures extraterrestres parfois redoutables.L'autre bonne nouvelle, et vous l'avez peut-être déjà remarqué, est qu'il est d'ores et déjà, et ce, quelle que soit votre plateforme (PC, PS4, PS5, Xbox One ou Series). Si vous n'avez pas une très bonne connexion, vous pouvez lancer le téléchargement en amont, afin d'en profiter à partir de vendredi matin, sans aucun problème.Rendez-vous dès ce 20 janvier pour découvrir l'expérience coopérative proposée par, qui arrivera également dans le Xbox Game Pass. Vous pouvez toutefois vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes à un prix réduit :