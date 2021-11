Rainbow Six Extraction détaille son contenu endgame et post-lancement

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À quelques semaines de la sortie de Rainbow Six Extraction, programmée pour fin janvier, Ubisoft accélère sa communication, après s'être montré moins loquace ces derniers mois. Nous avons ainsi récemment pu découvrirDans un premier temps, des événements spécieux, appelés « Événements de Crises » seront disponibles, lesquels proposeront un contenu inédit, comme un mode de jeu, ou un agent spécial pour la sélection ou un ennemi. Des missions hebdomadaires seront également présentes, pour ajouter un peu plus de challenge. Pour plus de difficulté en jeu,Toutefois, pour celles et ceux qui ont terminé la progression de tous les personnages,. Il s'agit d'une expérience plus profonde de Rainbow Six Extraction, avec un mode classé, des défis et, bien évidemment, des récompenses exclusives. Tout cela est expliqué dans une vidéo dédiée qu'a publiée Ubisoft :En attendant, nous rappelons que, qui avait été officialisé sous le nom de Rainbow Six Quarantine, arrivera le jeudi 20 janvier 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.