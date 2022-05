Rainbow Six Extraction : Date et détails de l'événement « Nightmare Fog »

Rainbow Six Extraction, évènement « Nightmare Fog ».

« Nightmare Fog », contenu scénaristique et mécaniques de jeu

Ajouts Nightmare Fog

PC Édition Standard → 31,89 € au lieu de 39,99 €, soit 20 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 41,49 € au lieu de 49,99 €, soit 17 % de réduction. Édition Deluxe → 47,98 € au lieu de 59,99 €, soit 20 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Sorti au début de l'année 2022, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (de son nom complet) profite, toujours, d'un suivi régulier de la part des développeurs de chez Ubisoft. D'ailleurs,est arrivé sur le soft. Il s'agit de « Nightmare Fog », disponible depuis aujourd'hui,, sur toutes les plateformes de jeu concernées.Durant l'événement « Nightmare Fog », les joueurs et les joueuses devront composer avec, recouvrant la zone d'endiguement. En se déplaçant dans ledit brouillard, les agents verront leur niveau de neurotoxine augmenter. Au bout d'un certain temps d'exposition, ces derniers subiront alors des effets psychédéliques, comme des hallucinations visuelles et auditives ou seront victimes de problèmes de perception quant à l'espace et au temps. La dernière étape étant la perte de points de vie.Heureusement, les joueurs pourront compter sur la présence d'une mallette, contenant du Neurostim, un antidote permettant de supprimer une partie de leur niveau de neurotoxine. De ce fait, les joueurs et les joueuses devront, tout au long de l'événement, composer avec ce brouillard et donc mettre au point de nouvelles stratégies pour les incursions. D'autant plus que l'événement « Nightmare Fog » introduit, le Vigil Protéen.Par ailleurs, en parallèle de l'événement, les développeurs de chez Ubisoft ont ajouté: un nouveau pistolet REACT Accélérateur, cinq nouvelles études de crise, dix nouveaux niveaux de progression via le système de prestige, des pendentifs aux couleurs de « Nightmare Fog », entre autres.Pour finir, rappelons queest disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous désirez vous lancer dans l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, propose actuellement de belles réductions pour le titre :