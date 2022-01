Rainbow Six Extraction arrivera day one dans le Xbox Game Pass

We’re bringing Ubisoft+ to Xbox!! Expect more news in the future



Until then, play Rainbow Six Extraction on Xbox Game Pass & PC Game Pass on launch day!

https://t.co/xcPxYIwZYJ pic.twitter.com/zOmr1sE3nv — Ubisoft (@Ubisoft) January 5, 2022

partenaire Instant Gaming ne tardera pas à vous le proposer avec une réduction

fait partie des jeux attendus qui vont ouvrir le bal de cette année 2022. Reporté à plusieurs reprises, après avoir changé de nom à cause de la pandémie, il va faire son arrivée sur PC et consoles dès ce 20 janvier. La bonne nouvelle est qu', dans ses trois versions, à savoir PC, console et Ultimate.Ce sera donc l'occasion pour de nombreux joueurs de découvrir cette expérience coopérative, qu'ils n'auraient peut-être pas achetée sans cette présence dans le catalogue du service proposé par Microsoft, qui ne cesse de s'étoffer avec le temps. Sachant que le Xbox Game Pass possède des millions d'abonnés,Pour rappel,propose une expérience à trois joueurs en coopération, dans lequel vous incarnez des Agents de Rainbow Six afin de vaincre une menace extraterrestre. À sa sortie, 12 niveaux uniques seront jouables, avec des événements et des défis générés de manière procédurale. Rendez-vous dès le 20 janvier pour le découvrir sur PC, PlayStation, Xbox et donc gratuitement via le Xbox Game Pass. Sachez que notre