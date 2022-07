Raft : Plan de fabrication de la machette, où le trouver ?

Trouver le plan de fabrication de la machette sur Raft

Direction l'île Balboa

Battre ou distraire « Mama Bear »

3 pièces de Ferraille.

2 Cordes.

2 Lingots de métal.

2 Boulons.

Nécessaire pour progresser dans la quête principale de, le « Blueprint » de la machette se trouve à un endroit bien précis. Sans plus tarder,est un outil très utile sur. D'ailleurs, à plusieurs reprises, le soft vous demandera de posséder une machette et de l'utiliser, pour débloquer des passages, plus ou moins importants pour la suite de l'aventure. C'est notamment le cas sur l. D'ailleurs, c'est sur cette île que vous trouverez. Et, ce, à un endroit bien spécifique et surtout bien gardé. Si vous ne savez pas comment vous rendre sur l'île Balboa, sachez que nous vous avions concocté un guide , à ce sujet.En effet, afin de récupérer, vous devrez vous rendre dans la grotte du boss de l'île. L'ennemi est nommé « Mama Bear » et garde l'entrée. Cette ourse n'hésitera pas à vous attaquer, si et dès qu'elle vous verra.Vous l'aurez probablement compris, afin de collecter, ainsi qu'une, il est nécessaire de faire face à « Mama Bear ». Dès lors, deux possibilités s'offrent à vous : l'une étant risquée et l'autre plus sécurisée, mais nécessitant plus de temps.La première solution est d'attaquer « Mama Bear ». Or, l'ourse inflige des dégâts importants et vous pourriez mourir à de nombreuses reprises, surtout si vous jouez en solo et ne possédez aucun équipement. La deuxième option, soit celle qui nous semble la plus viable et sécurisée, est de distraire « Mama Bear ». Pour cela, vous devrez collecter 5 baies, au total. Ces baies peuvent être obtenues aux quatre coins de l'île. C'est en plaçant les 5 baies dans un container, disponible près de la grotte, que vous parviendrez à distraire « Mama Bear » puisqu' elle viendra se délecter de ces mets sauvages et vous aurez alors le champ libre.Une fois que vous vous êtes débarrassé de l'ourse, il ne vous reste plus qu'à pénétrer dans la grotte afin de trouver leainsi qu'À l'avenir, si vous avez besoin de fabriquer vous-même, sachez qu'il vous faudra posséder les ressources suivantes :Pour rappel,est disponible sur PC, via Steam. Le jeu est sorti de son accès anticipé au mois de juin 2022.