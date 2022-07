Raft : Comment être réanimé ou réanimer ses amis ?

Réanimer ou être réanimé sur Raft

Que faire en cas de mort (partie multijoueur) ?

Quelques précautions et informations supplémentaires

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

étant considéré comme un jeu de survie, de type bac à sable, la mort est une composante essentielle du gameplay. Heureusement, il est possible d', sur le titre de Redbeet Interactive et Axolot Games., dans ce qui suit.Pour rappel,est jouable aussi bien en solo qu'en multijoueur. En effet, toute l'aventure de Redbeet Interactive et Axolot Games peut être parcourue avec. À ce sujet, nous vous indiquions comment inviter ou rejoindre vos amis sur, dans un article dédié Si vous jouez àavec des amis, grâce au mode multijoueur coopératif du soft, il se peut que l'un d'entre eux perde tous ses points de vie et. Cela peut également vous arriver. Or, rassurez-vous, cela n'est pas très grave, en soi. Par exemple, si cela vous arrive, communiquez à vos amis votre dernière position, soit à l'endroit où ils pourront trouver votre corps. Ces derniers devront venir vous chercher. En effet, ils devront transporter votre corps jusqu', afin de vousDès lors, vous devrez attendre un petit moment. Après un certain temps, vous serezet pourrez continuer votre aventure. De ce fait, veillez à toujours avoir un lit disponible, sur votre radeau.Pour éviter que cela se produise trop fréquemment, nous vous invitons à toujours avoir de la nourriture et des armes sur vous, notamment lorsque vous partez explorer une île ou un endroit clé de la quête principale. Ainsi, vous serez à même de vous défendre et de regagner des points de vie, au cas où.En revanche, sachez que si vous mourez et que vous n'êtes pas réanimé à temps, vous risquez de perdre une partie de votre stuff. Le taux de perte dépend essentiellement du mode de difficulté que l'hôte de la partie aura sélectionné, au début de l'aventure.Rappelons, finalement, queest disponible sur PC, via la plateforme Steam.