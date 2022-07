Raft : Comment activer/désactiver le tir ami ?

Activer ou désactiver le tir ami sur Raft

Le titre de Redbeet Interactive et Axolot Games,, dispose d'une forte dimension multijoueur. En effet, il est tout à fait possible de traverser cette aventure avec des amis. Si c'est le cas, sachez que. Nous vous indiquonsTout d'abord, afin de rejoindre ou inviter vos amis sur Raft, il convient d'avoir effectué quelques actions au préalable. À ce sujet, nous vous indiquions comment lancer une partie en multijoueur, sur le soft, dans un article dédié Par ailleurs, sachez que le titre vous propose. Comme son nom l'indique, si l'option est activée, vous pourrez infliger des dégâts aux joueurs alliés. Or, ce paramètre est modifiable, lors de la création ou le chargement d'un monde.Lorsque l'hôte de la partie choisit « nouveau monde », depuis le menu principal de, il verra apparaître une nouvelle fenêtre (comme sur l'image ci-dessous). Dès lors, il est possible de donner un nom à son monde, d'activer ou non l'aspect multijoueur, configurer un mot de passe et. Vous l'aurez probablement compris, en cochant la case « Tir ami », l'option est activée. En revanche, en la décochant, le tir ami est désactivé.La manipulation est la même si vous chargez une sauvegarde sur. Après avoir lancé le titre depuis Steam et afin de retourner dans votre monde, vous devrez sélectionner « Charger monde », via le menu principal. Cliquez ensuite sur le monde que vous voulez rejoindre. Dans la fenêtre s'affichant sur votre écran, vous aurez alors la possibilitéEn revanche, sachez qu'il n'est pas possible de configurer le tir ami, lorsque vous êtes en jeu. Cette option n'est disponible que lors de la création ou le chargement d'un monde.Pour rappel,est sorti de son accès anticipé au mois de juin 2022. Le titre est disponible sur PC, via la plateforme Steam.