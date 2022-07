Raft : Poudre explosive, comment en obtenir ?

Obtenir de la poudre explosive sur Raft

Posséder deest important sur. En effet, cette ressource vous sera notamment demandée pour avancer dans la quête principale du titre, et plus précisément lorsque vous serez à Caravan Town. Par ailleurs, il convient d'en avoir afin de crafter les munitions du Lance-filet, les Bombonnes. Ainsi, dans ce qui suit,Afin de confectionner de, il vous faut tout d'abord posséder une matière bien spécifique :. Celle-ci peut être obtenue en tuant un ennemi en particulier, soit le « Poisson-puffer » (image ci-dessous).Ce poisson de couleur jaune est à retrouver à des endroits particuliers. En effet, c'est en explorant les récifs des différentes îles que vous pourrez apercevoir ce poisson si caractéristique. Attention tout de même : en vous approchant de lui, le poisson se mettra à gonfler et risque d'exploser. Ce qui vous infligera, bien évidemment, des dégâts. De plus, en explosant, vous ne pourrez pas collecter deAinsi, il convient de tuer le « Poisson-puffer » avant qu'il n'explose. Pour cela, nous vous recommandons d'utiliser un arc et des flèches. Cette manipulation vous permet de garder une certaine distance et ainsi le tuer, sans le faire exploser. Une fois, le poisson mort, vous pourrez vous en approcher pour collecter deSi vous possédez de, il vous suffit, désormais, de vous rendre sur votre radeau. Approchez-vous de votre ou vos fonderies. Placez-y. N'oubliez pas d'ajouter des planches de bois, si nécessaire.Après quelques secondes,sera transformée en, et il ne vous restera plus qu'à la récupérer. Répétez l'opération autant de fois que vous en avez besoin.Pour rappel,est sorti de son accès anticipé en juin 2022. Le titre est disponible sur PC, via la plateforme Steam.