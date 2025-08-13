Un coup dur pour les joueurs de PUBG, la fin approche

Les développeurs de PUBG ont fait part d'une mauvaise nouvelle, diminuant sa disponibilité sur certaines plateformes. Un mal pour un bien pour le battle royale.
Disponible sur PC depuis 2017, et l'année suivante sur consoles, PUBG a tout de suite été un succès majeur, avec un pic en 2018
. Si sa population a logiquement baissé depuis, comme tous les battle royale, hors Fortnite
qui propose d'autres modes, les développeurs sont obligés de revoir certains points pour ne pas impacter l'expérience globale de tous les joueurs. C'est ainsi qu'une partie des utilisateurs va être abandonnée
, comme viennent de l'annoncer les développeurs.
Fin de support sur PS4 et Xbox One
Sur son site officiel, PUBG Studios a confirmé que le jeu ne sera plus jouable ni téléchargeable sur Xbox One et PS4 après la maintenance des serveurs prévue le 13 novembre 2025
. La date reste sujette à modification selon le processus de validation des plateformes, mais c'est véritablement la fin d'une ère qui s'annonce, puisque de plus en plus de jeux abandonnent cette génération. PUBG en fait maintenant partie, et regarde vers l'avenir
.
Les données de compte et les objets achetés sur PS4 et Xbox One seront entièrement conservés. Les joueurs pourront se reconnecter sur PS5 ou Xbox Series et continuer leur progression sans transfert manuel.
Migration vers la nouvelle génération
Sur Xbox Series, la mise à niveau se fera automatiquement via le système Smart Delivery. Sur PS5, il faudra télécharger la nouvelle version depuis le PlayStation Store une fois la mise à jour en ligne. Il ne faudra évidemment pas racheter le jeu pour celles et ceux qui le possèdent.
L'objectif affiché par le studio est d'assurer une expérience stable à 60 FPS
sur toutes les plateformes actuelles. La Xbox Series S proposera deux options : un mode Résolution et un mode Performance, laissant aux joueurs le choix entre qualité visuelle et fluidité.
Cette transition vers les consoles nouvelle génération permettra au jeu de bénéficier pleinement des capacités matérielles modernes
, puisque les développeurs étaient freinés par la PS4 et la Xbox One pour le développement sur PS5 et Xbox Series. Dorénavant, la version console du battle royale devrait être de meilleure qualité, avec moins de crashs.
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