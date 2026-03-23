PUBG va apporter de gros changements en 2026, mais reporte l'arrivée de l'Unreal Engine 5

Pour son neuvième anniversaire, PUBG dévoile une feuille de route ambitieuse pour 2026. Entre décors destructibles, modes de jeu inédits et refonte totale de son arsenal, le pionnier des batailles royales prépare une véritable révolution, quitte à repousser sa transition graphique.

Le report stratégique du nouveau moteur graphique

Nous mettons tout en œuvre pour offrir l'expérience PUBG la plus authentique possible. Par conséquent, certains des plans ont été ajustés.

Destruction, exécutions et fumée interactive

Une refonte totale de l'arsenal

Le pionnier du genre battle royale n'a pas dit son dernier mot. Alors que, les développeurs voient plus loin encore.et des modes de jeu surprenants. Seule ombre au tableau, la transition très attendue vers l'Unreal Engine 5 prendra plus de temps que prévu.L'annonce avait fait grand bruit l'an passé, mais les joueurs devront s'armer de patience. Krafton a confirmé que. Les équipes préfèrent revoir leurs plans initiaux pour viser une refonte totale lors du dixième anniversaire en 2027.Pour compenser cette attente, le studio déploie un arsenal de nouveautés visant à approfondir la dimension tactique du titre dès les prochains mois.La carte mythique Erangel va subir un lifting explosif dès le mois d'avril avec l'arrivée des terrains destructibles.. Miramar accueillera de son côté des salles secrètes pour récompenser l'exploration et la prise de risque.Autre ajout majeur, la fumée interactive fait son apparition. Les grenades fumigènes réagiront désormais au vent et aux explosions, offrant de nouvelles opportunités stratégiques.. Il sera désormais possible d'achever un ennemi à terre avec une arme de mêlée via une animation spectaculaire et gratifiante.Fini le règne sans partage de certaines armes pendant des années.. L'objectif est de forcer les joueurs à adapter leur style de jeu à chaque saison. De nouveaux accessoires, comme la lunette hybride, feront leur apparition,PUBG souhaite diversifier son offre avec des modes de jeu audacieux. Le mode Xeno Point proposera une expérience roguelite coopérative où les joueurs affronteront des vagues d'ennemis et des boss colossaux. Plus surprenant encore,Enfin, les créateurs en herbe ne sont pas oubliés. Le contenu généré par les utilisateurs va bénéficier de nouveaux outils plus performants, permettant à la communauté de concevoir et de partager facilement ses propres modes de jeu. Avec cette feuille de route particulièrement dense,