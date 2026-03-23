PUBG va apporter de gros changements en 2026, mais reporte l'arrivée de l'Unreal Engine 5

Pour son neuvième anniversaire, PUBG dévoile une feuille de route ambitieuse pour 2026. Entre décors destructibles, modes de jeu inédits et refonte totale de son arsenal, le pionnier des batailles royales prépare une véritable révolution, quitte à repousser sa transition graphique.
Le pionnier du genre battle royale n'a pas dit son dernier mot. Alors que PUBG célèbre son neuvième anniversaire et rassemble toujours plus d'un million de joueurs simultanés
, les développeurs voient plus loin encore. La feuille de route de 2026 promet de bouleverser les habitudes des survivants avec des mécaniques inédites
et des modes de jeu surprenants. Seule ombre au tableau, la transition très attendue vers l'Unreal Engine 5 prendra plus de temps que prévu.
Le report stratégique du nouveau moteur graphique
L'annonce avait fait grand bruit l'an passé, mais les joueurs devront s'armer de patience. Krafton a confirmé que le passage sous Unreal Engine 5 ne sera pas un simple portage
. Les équipes préfèrent revoir leurs plans initiaux pour viser une refonte totale lors du dixième anniversaire en 2027.
Nous mettons tout en œuvre pour offrir l'expérience PUBG la plus authentique possible. Par conséquent, certains des plans ont été ajustés.
Pour compenser cette attente, le studio déploie un arsenal de nouveautés visant à approfondir la dimension tactique du titre dès les prochains mois.
Destruction, exécutions et fumée interactive
La carte mythique Erangel va subir un lifting explosif dès le mois d'avril avec l'arrivée des terrains destructibles. Les joueurs pourront creuser leurs propres abris en plein champ, transformant radicalement les affrontements de fin de partie
. Miramar accueillera de son côté des salles secrètes pour récompenser l'exploration et la prise de risque.
Autre ajout majeur, la fumée interactive fait son apparition. Les grenades fumigènes réagiront désormais au vent et aux explosions, offrant de nouvelles opportunités stratégiques. Le combat rapproché gagne aussi en brutalité avec l'introduction des exécutions
. Il sera désormais possible d'achever un ennemi à terre avec une arme de mêlée via une animation spectaculaire et gratifiante.
Une refonte totale de l'arsenal
Fini le règne sans partage de certaines armes pendant des années. Krafton instaure des rotations de la méta tous les quatre mois
. L'objectif est de forcer les joueurs à adapter leur style de jeu à chaque saison. De nouveaux accessoires, comme la lunette hybride, feront leur apparition, tandis que les armes sous-utilisées seront définitivement retirées du jeu afin de conserver un équilibre parfait
.
PUBG souhaite diversifier son offre avec des modes de jeu audacieux. Le mode Xeno Point proposera une expérience roguelite coopérative où les joueurs affronteront des vagues d'ennemis et des boss colossaux. Plus surprenant encore, Krafton s'est associé à Starbreeze pour créer PAYDAY, un mode de braquage exigeant furtivité et coordination minutieuse inspiré de la licence
.
Enfin, les créateurs en herbe ne sont pas oubliés. Le contenu généré par les utilisateurs va bénéficier de nouveaux outils plus performants, permettant à la communauté de concevoir et de partager facilement ses propres modes de jeu. Avec cette feuille de route particulièrement dense, PUBG prouve qu'il compte bien rester un acteur incontournable du genre, en tentant de renouveler son expérience
.
commentaire (1)
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