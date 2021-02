PUBG teste une nouvelle expérience avec le mode Tag de zone

Mode Tag de zone dans PUBG, tous les détails

La balle apparaît sur un joueur aléatoire au début du match.

Partout où la balle se déplace, le centre du cercle la suit.

Le possesseur de la balle profite d’un effet visuel spécial.

Tous les joueurs appartenant à l’escouade du possesseur de la balle reçoivent un boost complet.

Le possesseur de la balle sera mis en évidence par une colonne de lumière visible à 100 m à la ronde.

Il n’est pas possible de poser ou de passer la balle, mais le joueur la perdra automatiquement s’il est neutralisé/tué ou s’il pénètre dans une zone interdite.

Lorsque personne n’est en possession de la balle, celle-ci s’élève lentement dans les airs pendant 5 secondes ou jusqu’à ce que plus aucun obstacle ne la bloque.

La balle cherchera alors à se fixer à une nouvelle cible potentielle se trouvant dans les 30 m et commencera à se déplacer dans sa direction.

Si aucune cible potentielle n’est localisée, la balle restera immobile pendant 15 secondes avant de se diriger vers le centre de la carte.

Un message système s’affichera pour tous les joueurs lorsque la balle sera lâchée ou récupérée.

Le cercle est toujours soumis à des phases qui le rétrécissent et infligent des dégâts.

À la 6e phase, la balle disparaît et le centre du cercle se verrouille jusqu’à la fin du match.

Le joueur qui pénètre dans une zone interdite perd la balle et ne pourra pas la recevoir.

Les zones interdites incluent : Les petites îles au large du continent principal Les zones élevées et les toitures inaccessibles Les ferries L’eau Tout possesseur de la balle qui entrera dans l’eau subira des dégâts et perdra la balle.

Des véhicules terrestres seront générés à tous les points d’apparition possibles de la carte. Aucun bateau ni motoplaneur n’apparaîtra.

Tous les véhicules seront insensibles aux dégâts infligés par les armes, et il sera impossible de crever leurs pneus. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que percuter un obstacle ne causera pas des dommages ! Les pièges à pointes n’apparaîtront pas.

Lorsque vous vous trouverez à l’intérieur d’un véhicule, recharger des armes n’épuisera pas votre réserve de munitions.

Alors qu'il se dirige doucement vers sa quatrième année, PUBG continue de vouloir innover pour proposer des modes inédits à ses joueurs. Après divers tests ces derniers mois via PUBG LABS, dont aucun n'a pour le moment été implanté de façon permanente, les développeurs lancentDans ce mode inédit et amusant, nous nous retrouvons sur Erangel et devons garder le contrôle d'une balle. Toutefois, si la tâche peut paraître facile, il n'en sera rien puisque celui qui a la balle en sa possession sera marqué et tous les joueurs ou presque pourront voir sa position. Pour récupérer la balle, il suffit de mettre à terre ou éliminer son propriétaire. Faits intéressants, la balle est le centre de la zone, c'est-à-dire que celle-ci suivra les déplacements de l'escouade, qui recevra d'ailleurs un boost continu tant que la balle est contrôlée. Cette dernière disparaîtra à la phase 6, pour laisser la zone reprendre le cours d'une partie normale.Dans ce mode, les véhicules sont insensibles aux dégâts, et les joueurs contrôlant la balle ne peuvent pas se rendre dans l'eau et d'autres endroits peu accessibles. Vous pouvez retrouver tous les points duci-dessous :Les périodes de tests auront lieu du 9 au 15 février sur PC et du 23 au 1mars sur consoles.