PUBG tease Deston, sa nouvelle carte 8x8

Il y a quelques mois, Krafton avait indiqué que deux cartes étaient en développement, Taego, qui est déjà disponible, et, par le biais de concepts arts. Mais en cette fin de mois de juin,Nous aurons donc affaire à, mêlant zone urbaine moderne et zone rurale plus ouverte. Il semblerait que l'eau soit également massivement présente, ce qui impliquera de bien réfléchir lors des rotations. Même s'il n'est pas présent dans la vidéo publiée, nous devrions avoir un système de métro, ce qui nous permettra d'explorer et combattre dans les sous-sols de la ville.Aucune autre information n'a pour le moment été partagée concernant Deston,. Comme toujours, elle arrivera dans un premier temps sur les serveurs de test, avant d'être définitivement implantée dans PUBG. Rappelons qu'il s'agit d'une carte de taille 8x8, les plus grandes du jeu à l'heure actuelle, à l'image d'Erangel, Miramar et Taego.L'évolution de PUBG n'est cependant pas finie, étant donné que d'autres choses devraient arriver sur le battle royale, qui est disponible en free-to-play depuis le début de l'année 2022, sur PC et consoles.