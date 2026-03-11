PUBG sort le grand jeu pour son neuvième anniversaire

Près d'une décennie après avoir redéfini le genre du battle royale, PUBG célèbre son neuvième anniversaire avec la mise à jour 40.2. Au programme de ces festivités : des événements inédits sur Rondo, des ajustements majeurs pour Vikendi et une collaboration musicale exclusive avec ALLDAY PROJECT.
Le 23 mars 2017, un titre en accès anticipé faisait son apparition sur Steam et s'apprêtait à bouleverser l'industrie vidéoludique. Neuf années se sont écoulées depuis le lancement de PUBG
, un jeu qui a non seulement popularisé le battle royale, mais qui a également rassemblé jusqu'à plus de trois millions de joueurs simultanés
. Pour souffler sa neuvième bougie, Krafton déploie la mise à jour 40.2, une véritable déclaration d'amour à sa communauté mondiale.
Des festivités grandioses sur les champs de bataille
L'île de départ se métamorphose pour l'occasion. Les développeurs ont intégré une imposante statue commémorative avec laquelle les survivants peuvent interagir avant de sauter de l'avion. En réussissant neuf lancers précis avec des grenades incapacitantes holographiques, cette structure prendra l'apparence de votre propre avatar
. Une touche personnalisée qui donne le ton de cet événement festif.
Les réjouissances prennent une ampleur toute particulière sur la carte Rondo. Le champ de bataille se pare de boutiques éphémères et de panneaux d'affichage célébrant cet anniversaire. Les joueurs les plus attentifs auront peut-être la chance de croiser le Chicken Man
, un personnage spécial distribuant des œufs chanceux. Ces derniers renferment un butin précieux, allant de l'équipement de niveau trois à des armes redoutables, sans oublier une tenue de camouflage exclusive spécialement conçue pour cette neuvième année.
Pour accompagner ces nouveautés, Krafton propose un passe d'événement inédit offrant de nombreuses missions
. Les participants pourront ainsi débloquer des éléments cosmétiques thématiques, des emotes festives et de la monnaie virtuelle pour enrichir leur collection. Des spectacles de drones commémoratifs viennent également illuminer le ciel des différentes cartes.
Des ajustements tactiques pour Vikendi et les modes Arcade
Outre les célébrations, la mise à jour 40.2 apporte son lot d'améliorations structurelles
. La carte enneigée Vikendi bénéficie d'une attention particulière. Les salles secrètes voient leur arsenal s'élargir avec l'ajout d'équipements tactiques supplémentaires, modifiant ainsi les stratégies d'approche. De plus, certaines portes autrefois verrouillées ont été remplacées par des accès standards, fluidifiant la progression et l'accessibilité lors des affrontements intenses
.
Les modes Arcade ne sont pas en reste. Le match à mort par équipe intègre désormais des probabilités de sélection de cartes calquées sur les préférences de la communauté. Le mode bataille royale intense reçoit également une mise à jour de ses caisses de ravitaillement, dynamisant encore davantage le rythme des combats. Sur PC, les créateurs de contenu profitent d'une nouvelle fonctionnalité permettant de mieux détailler leurs modes personnalisés.
Une collaboration musicale explosive
Pour couronner cet anniversaire, Krafton s'est associé à l'artiste international ALLDAY PROJECT. Ensemble, ils dévoilent un titre inédit baptisé « I DONT BARGAIN »
. Ce morceau exclusif retranscrit parfaitement l'esprit compétitif et l'instinct de survie qui animent les joueurs depuis les débuts du jeu.
La vidéo officielle s'achève sur une note particulièrement touchante. Le célèbre casque de niveau trois, véritable emblème de la franchise, se remplit de messages de félicitations envoyés par des passionnés du monde entier. Une belle manière de rappeler que, neuf ans plus tard, la communauté reste le cœur battant de l'expérience de survie ultime
.
D'ores et déjà disponible sur PC, la mise à jour 40.2 sera déployée le 19 mars sur consoles.
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