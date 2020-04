PUBG : Son expérience narrative, dirigée par Glen Schofield, qualifiée de AAAA

PUBG Corporation compte bien étendre l'univers de son battle royale par l'intermédiaire d'autres jeux, à l'instar d'une expérience narrative. Si aucune information n'a été donnée à ce jour, celle-ci est tout de même qualifiée de AAAA.

Nous avons un groupe chevronné et nous espérons simplement faire quelque chose du niveau d'un triple A. En fait, nous l'appelons AAAA. Nous souhaitons aller au-delà et faire quelque chose de spécial.

Il m'a demandé quel jeu nous voulions créer, pour voir si nous pouvons l'apporter dans le monde de PUBG. Mais il a dit « construis un jeu et nous te laissons tranquille », et j'ai dû insister pour avoir des réunions. [...] Même s'ils sont présents et font des suggestions, Chang-han Kim répète « c'est votre jeu, vous décidez ce que vous voulez. »

Suite au succès mondial de, Brendan Greene et son équipe souhaitaient, par l'intermédiaire de PUBG Corporation, étendre l'univers du battle royale,. Si cette dernière n'a pas été détaillée, et qu'elle reste toujours aussi mystérieuse, nous en savons maintenant un peu plus grâce à un entretien entreet VentureBeat et ancienest maintenant directeur général de, dont il est également le fondateur. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que ce studio travaille actuellement sur. Celui-ci est même qualifié de, en opposition aux triples A, appellation qui désigne les jeux avec les plus gros budgets, les blockbusters de l'industrie vidéoludique.Actuellement, la firme basée en Californie travaille sur l'histoire et le design, et « beaucoup de concepts art arrivent ».Finalement,s'est exprimé sur sa relation avec PUBG Corp. et plus particulièrement Chang-han Kim, le président, qui lui laisse carte blanche.Malheureusement, nous allons devoir faire preuve de patience avant d'en savoir davantage à propos de ce AAAA. En attendant, nous rappelons que le papa de, Brendan Greene, travaille sur une nouvelle production, Prologue , qui a été révélé à la fin de l'année 2019.