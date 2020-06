L'un des premiers battle royale et l'un des plus populaires s'offre un week-end gratuit sur Steam, le premier week-end de juin.

Quand PUBG est gratuit sur Steam ?

partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 10,99, soit une réduction de 63 %

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Plus de trois ans après son lancement sur Steam,afin que celles et ceux n'ayant pas encore pris part à l'aventure puissent le découvrir, sans dépenser le moindre sou. Cette action a lieu dans le but d'encourager les joueurs à rester chez eux, comme de nombreux studios l'ont déjà fait durant ces dernières semaines.Comme l'a indiqué PUBG Corporation,. Bien entendu, un accès total au jeu sera donné, et les joueurs pourront donc découvrir les quatre cartes que propose(Erangel, Miramar, Sanhok et Vikendi), en solo, duo ou squad, dans le mode de vue souhaité, à savoir première ou troisième personne.Qui plus est, durant ce week-end gratuit,. Les achats en jeu pour ceux ne le possédant pas seront, bien entendu, désactivés.Rendez-vous donc dès le 4 juin sur Steam, ici , pour prendre part à l'essai gratuit de PUBG , avant, pourquoi pas, d'être séduit par cette expérience du battle royale. Si vous souhaitez l'acheter par la suite, sachez que notre