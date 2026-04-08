PUBG s'offre un mode de jeu, une belle collaboration et de nombreux changements avec la version 41.1

La mise à jour 41.1 de PUBG frappe fort en introduisant un mode roguelite coopératif inédit face à une menace extraterrestre. Entre le crossover très attendu avec Stellar Blade, le retour du groupe aespa et l'arrivée du terrain destructible sur Erangel, les champs de bataille vont trembler.

Une menace extraterrestre s'abat sur Miramar avec Xeno Point

Xeno Point associe les combats réalistes de PUBG à des ennemis, des capacités et des technologies extraterrestres, offrant ainsi une expérience différente à chaque partie.

EVE de Stellar Blade et le retour d'aespa

Destruction de terrain et refonte de l'arsenal





Alors qu'il a fêté ses 9 ans le mois dernier,continue de se mettre à jour, avec cette fois la version 41.1 qui marque un tournant majeur pour le célèbre Battle Royale de Krafton. Cette nouvelle version déploie, en mêlant science-fiction, collaborations prestigieuses et ajustements tactiques profonds.. Les joueurs sont invités à repousser une invasion extraterrestre sur la carte de Miramar, plongée pour l'occasion dans une ambiance d'horreur cosmique. Ce mode rompt avec la formule classique en proposant des niveaux générés aléatoirement et un système de progression des personnages.Les survivants débutent dans un hub central avant de partir accomplir des missions dans diverses régions. L'objectif final est de terrasser un boss redoutable nommé l'Architecte. Pour y parvenir, il est possible de personnaliser son style de jeu grâce à des compétences spécifiques axées sur l'attaque, la défense ou le soutien. KRAFTON précise d'ailleurs les intentions derrière ce mode inédit :. La protagoniste EVE intègre le système de l'Atelier en tant que Prétendante ultime. Cette fonctionnalité permet aux joueurs de. EVE bénéficie d'une progression visuelle unique, ses tenues et sa coiffure évoluant au fil des niveaux. Les fans pourront ainsi revêtir son costume emblématique et utiliser divers cosmétiques thématiques.En parallèle, l'éditeur a écouté la communauté en réintroduisant la collaboration avec le célèbre groupe de K-pop aespa. Du 22 au 30 avril, les joueurs auront une nouvelle opportunité d'acquérir des tenues, des emotes et des skins d'armes inspirés du quatuor sud-coréen.Sur le plan du gameplay,. À l'aide d'explosifs ou d'une pioche, les joueurs peuvent désormais creuser des tranchées pour se créer des abris de fortune. Cette nouveauté tactique s'accompagne de l'introduction de deux modules d'armes,Les développeurs ont également revu l'équilibrage de certaines armes, notamment le Dragunov dont le recul a été considérablement réduit. Cependant, une annonce plus radicale a été faite concernant l'avenir de l'arsenal. Dès le mois de juin, plusieurs armes, peu utilisées, seront retirées du jeu, telles que le Mosin Nagant, le DP-28 ou encore le P1911.Enfin, de nouvelles mécaniques stratégiques font leur apparition, comme la fusée de détresse permettant d'appeler des largages de ravitaillement défensifs, ou la possibilité de sacrifier les puces bleues ennemies au niveau des tours de transmission pour obtenir de l'équipement.Tout cela est d'ores et déjà disponible sur PC, et arrivera le 16 avril sur consoles.