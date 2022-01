Contenu Prime Gaming de PUBG

Set Fan-tastique Bonnet Fan-tastique Veste Fan-tastique Gants Fan-tastiques Pantalon Fan-tastique Chaussures Fan-tastiques

Caisse de G-Coin d’argent

10 coupons de contrebande

30 polymère

Comment récupérer le contenu Prime Gaming de PUBG ?

Plusieurs années après voir mis fin aux récompenses Prime Gaming, permettant aux joueurs de récupérer des skins et quelques autres bonus dans, Krafton s'est de nouveau associé à Amazon pour faire plaisir à sa communauté. Dans la foulée de son passage en free-to-play, les développeurs ont en effet annoncé que, permettant de mettre la main sur des sets de cosmétiques, mais également des G-Coin, la monnaie virtuelle, et d'autres bonus.Jusqu'à la fin de l'année, au moins, 12 lots seront à récupérer, à un rythme mensuel. Si vous ne souhaitez pas être perdu, nous vous indiquons ci-dessous les offres actives du moment pourL'offre en cours vous permet de mettre la main sur leet d'autres bonus, dont voici les détails :Dès la fin du mois de février, une nouvelle offre sera disponible, et ce pack ne sera plus récupérable. Ne tardez donc pas à aller réclamer votre dû.Pour récupérer le, vous devez avant toute chose vous rendre sur la page Prime Gaming du battle royale et vous connecter. Une fois que cela est fait, cliquer sur l'item que vous souhaitez récupérer.Il vous sera demandé de vous connecter avec votre compte Krafton, afin de lier vos comptes. Ensuite, une fois que l'action est effectuée, il ne vous reste plus qu'à terminer la récupération et de vous connecter en jeu pour obtenir les récompenses.Si jamais vous êtes intéressé par cette offre, mais ne possédez pas encore d'abonnement Amazon Prime, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours