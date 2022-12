PUBG présente la refonte de Vikendi

Encore une refonte pour Vikendi

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Vous l'avez peut-être suivi ces derniers jours, mais. Pour tenter de rendre la carte plus intéressante à jouer, les développeurs ont effectivement travaillé sur plusieurs points ces derniers mois, qui viennent d'être présentés, avant la publication de la mise à jour, permettant de découvrir Vikendi sous sa nouvelle version.Les développeurs ont, ainsi, fait le choix de réintroduire de la neige, qui sera bien plus présente qu'elle ne l'était, à l'image de sa première version., comme les camps de laboratoire, au nord-ouest de l'île, dans lesquels il est possible de trouver de nombreux objets rares, dont des largages de ravitaillement. Mais faites attention, dès que ces largages seront ouverts, une alarme retentira, ce qui alertera les autres joueurs.En plus du retour de la motoneige, qui est désormais plus rapide,, à la manière des trains, toujours disponibles. Jusqu'alors propre à Taego,, sous une variante spéciale. Les joueurs auront trois chances de revenir dans la partie, avec trois phases de Comeback BR. Si vous mourez lors de la première ou deuxième phase, vous aurez la possibilité de participer à la troisième, à condition qu'au moins un des coéquipiers soit encore en vie.Le dernier ajout de taille n'est autre que le blizzard, qui viendra semer la terreur à n'importe quel moment de la partie, sans crier gare et sans possibilité de l'anticiper. Si vous êtes pris dedans, la seule possibilité de survie et d'en sortir le plus vite possible.Enfin, pour terminer sur, les développeurs ont souhaité rendre les pieds-de-biche un peu plus intéressants avec diverses portes cadencées à travers la carte, qui ne peuvent s'ouvrir qu'avec cet objet. Bien évidemment, de belles récompenses devraient vous être proposées. Les pompes à essence et les ascendeurs, exclusifs à Deston, sont maintenant disponibles sur cette carte. Vikendi proposera un champ de bataille un peu plus grand, étant donné que sa taille est de 8x8.Rendez-vous le