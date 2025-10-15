PUBG perd la tête et accueille Skibidi Toilet

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 octobre 2025 à 16h29
PUBG perd la tête pour Halloween. Skibidi Toilet s'invite dans le champ de bataille avec un mode PvE absurde, un nouveau héros et des tonnes d'améliorations pour la mise à jour 38.1.
PUBG perd la tête et accueille Skibidi Toilet
KRAFTON a déployé la mise à jour 38.1 de PUBG sur PC, tandis que la version console arrivera le 23 octobre. Cette mise à jour d'octobre introduit une collaboration Halloween limitée mettant à l'honneur le phénomène viral Skibidi Toilet, accompagnée d'un nouveau personnage Contender et d'un lot d'optimisations sur les armes, les véhicules et les mécaniques de jeu. 

Un mode PvE Skibidi Toilet pour Halloween

Dans l'esprit d'Halloween, PUBG s'associe à Skibidi Toilet, l'animation YouTube aux millions de vues, pour un mode Arcade PvE temporaire. Ce dernier place les joueurs face à des vagues de boss Toilettes dans des affrontements à quatre sur Miramar.

pubg-skibidi-toilet
Chaque victoire permet de récupérer des bidons de produits chimiques, utilisés pour améliorer son équipement lors des prochaines parties. Un pass événementiel exclusif Skibidi Toilet propose en parallèle des récompenses cosmétiques thématiques. L'événement sera disponible du 22 octobre au 5 novembre sur PC, puis du 30 octobre au 13 novembre sur consoles.

Dorian, un nouveau Contender heavy metal

Après l'introduction du système Contender plus tôt cette année, Dorian devient le deuxième personnage jouable à rejoindre l'arène. Ce guitariste de heavy metal voit les Battlegrounds comme sa scène ultime pour parachever son œuvre sonore.

Dorian peut être débloqué et amélioré via l'Atelier, offrant aux joueurs la possibilité de personnaliser ses emotes, ses effets de mise à mort, ses traînées de plongée et son apparence.

Miniature vidéo

Des améliorations majeures du gameplay et des armes

La mise à jour 38.1 s'accompagne d'une série de correctifs et d'équilibrages destinés à rendre les affrontements plus dynamiques. Voici pêle-mêle ce que nous pouvons retrouver : 
  • Une réduction de la précision du tir à la hanche pour les pistolets-mitrailleurs.
  • Des ajustements d'équilibre pour le MP5K et le Panzerfaust.
  • Une diminution des dégâts infligés aux passagers par les véhicules.
  • De nouveaux terrains destructibles sur Miramar.
  • Des améliorations du système de rappel afin d'équilibrer les fins de partie.
Vous pouvez retrouver le patch notes complet de la mise à jour sur le site officiel.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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