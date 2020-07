À l'occasion du lancement de la saison 8 de PUBG, Dave Curd, studio director du jeu, nous a accordé une interview dans laquelle il revient, entre autres, sur Sanhok, l'impact du COVID, les next-gen, mais aussi la façon dont PUBG continuera d'évoluer ces prochains mois.

Sanhok peut-elle, avec ce rework, prétendre à redevenir populaire, comme elle l'était à ses débuts ?

Comment le COVID a-t-il affecté le développement de PUBG et la saison 8 ?

Concernant l'histoire de PUBG, aura-t-elle une place plus importante qu'à l'heure actuelle ?

Le match à mort par équipe est très populaire. D'autres expériences similaires sont-elles prévues pour apporter un peu de diversité ?

Trois ans après sa sorite, quelles sont vos idées à moyen terme pour PUBG ?

Comment comptez vous fidéliser vos joueurs maintenant que toutes les cartes ont été retravaillées ? Du contenu inédit ou une nouvelle carte sont-ils en préparation ?

À l'image de Fortnite et Apex Legends, travaillez-vous sur une version Nintendo Switch afin d'élargir votre communauté ?

Même si la réponse semble logique, PUBG arrivera-t-il sur PS5 et Xbox Series X ?

Pour conclure, qu'aimeriez-vous dire aux joueurs qui auraient abandonné PUBG pour les convaincre de revenir ?

À l'aube du lancement de la, qui est prévu le 22 juillet sur PC, nous avons eu l'occasion d'échanger sur certains points avec, ayant entre autres travaillé sur Black Ops 1 & 2 ou encore Modern Warfare 3.Nous avons pu ainsi aborder la refonte de Sanhok, qui marque la fin du renouveau des cartes disponibles dans, l'impact du COVID sur le développement du battle royale et notamment la saison 8, mais aussi le lore qui devrait prendre de plus en plus de place, sans oublier une potentielle sortie sur PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch, en passant par une nouvelle carte.Absolument. Elle était la carte la plus jouée jusqu'à l'arrivée de Karakin (en janvier 2020, NDLR) et je pense que la remasterisation va enthousiasmer nos fans. Il y a tant de choses à explorer et tant de nouvelles stratégies à apprécier. Nous avons déjà le camion à butin comme nouvel ajout, et beaucoup d'autres surprises arriveront avec les mises à jour 8.2 et 8.3.Je pense que tout le monde tenait vraiment à prouver que le télétravail pouvait fonctionner, et notre équipe était déterminée à produire la meilleure carte possible, malgré ces circonstances difficiles.D'une certaine manière, je pense que cela a peut-être aidé notre processus. Les gens sont capables de faire plus lorsqu'ils travaillent de chez eux, car ils réduisent le temps de trajet et les possibles distractions. Cela nous a en quelque sorte permis de nous concentrer un peu plus sur la carte pour lui donner un éclat supplémentaire.Oui. C'est la première carte où nous nous interrogeons vraiment sur ce que signifie la tenue d'un battle royale. Nous explorons la question « quel est ce monde barbare qui facilite ces jeux de barbares ? » Nous examinons les personnes qui dirigent ces jeux. Si vous avez la chance d'abattre le camion à butin, vous pourrez trouver des armes qui donnent quelques indices. Mais comme la plupart des réponses, il est plus intéressant de le montrer et le découvrir sur le carte, plutôt que de « vous le dire ».Sans aucun doute. Avec la mise à jour 8.1, nous voulons faciliter l'arrivée des joueurs avec le Paradise Resort classique, mais avec la mise à jour 8.2 d'autres zones vont arriver. Ça va être amusant !Je pense que nos idées à moyen terme se voient en jeu. Avec Karakin, nous avions l'objectif, petit mais réalisable, d'introduire un gameplay basé sur la destruction. Pour Sanhok, nous introduisons maintenant une nouvelle sorte de véhicule qui ajoute de la vie et de la stratégie à la carte. Nous continuons également de chercher d'autres moyens de donner vie au monde et d'offrir à nos joueurs des choix intéressants.Ce qui est formidable avec PUBG, c'est qu'il s'agit d'un jeu toujours à jour et nous cherchons constamment à améliorer nos cartes et créer un contenu passionnant. Nous sommes également guidés par nos joueurs - par exemple, Karakin ne devait être qu'une carte temporaire, mais la réaction de la communauté a été si forte que nous l'avons conservé. Nous avons de nombreux projets qui nous permettront de consolider la communauté, nous n'avons pas encore terminé !Bien que nous soyons intéressés à rendre PUBG disponible à un plus large public, nous nous concentrons actuellement sur nos plateformes existantes.Nous n'avons aucune annonce à faire pour le moment, mais comme il s'agit d'un jeu en perpétuelle évolution, nous pensons toujours à notre avenir.Je dirais que PUBG est en constante évolution. S'il s'est écoulé un an ou plus depuis votre dernière partie, alors vous avez affaire à un jeu très différent. Je crois vraiment que le mode compétitif a insufflé un nouveau souffle au jeu, et chaque mise à jour permet d'améliorer la qualité du jeu, tout en réduisant les tricheurs et les bugs. Les cartes s'améliorent de plus en plus chaque saison. Si vous êtes un de ces joueurs qui aiment les parties rapides, mais que vous vous étiez lassé de Sanhok, je dirais que cette carte est maintenant différente d'environ 40 %. Il y a tant de nouvelles zones à découvrir. Nous avons aussi le motoplaneur pour que vous puissiez prendre votre envol ou encore le camion à butin qu'il faut chasser. Donnez également une chance à Karakin et Vikendi, nous avons apporté beaucoup de nouveautés.Nous sommes toujours en train de chercher des moyens de modifier notre formule, c'est pourquoi, à mon humble avis, nous sommes le battle royale le plus innovant qui existe.