PUBG : Neymar devient l'ambassadeur du battle royale

Participer à PUBG est incroyable. Je suis très fier de faire partie de ce nouveau projet et j'ai hâte de jouer sur la nouvelle carte.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Malgré le temps qui passe, PUBG reste l'un des battle royale les plus populaires, avec Fortnite et Apex Legends . Cinq ans après sa sortie, ce sont plusieurs dizaines de millions de personnes qui ont tenté l'expérience, avec un regain d'intérêt depuis ce début d'année 2022, avec son passage en free-to-play. Mais pour continuer à perdurer et à rassembler les joueurs, Krafton souhaite mettre toutes les chances de son côté. C'est dans ce sens queSi le choix peut en étonner certains, étant donné que Neymar est avant tout un footballeur, évoluant au Paris Saint-Germain, ce dernier est également un passionné de jeux vidéo et n'hésite pas à partager ses parties de CSGO et PUBG sur Twitch, lui qui est également suivi par près de deux millions de personnes sur la plateforme. Pour en revenir à ce partenariat, dont les détails seront prochainement révélés, Krafton explique que cela comprendra aussi bien des choses en jeu qu'en dehors.En attendant, Neymar est bien évidemment ravi de devenir partenaire de l'un de ses jeux de prédilection :La nouvelle carte dont il fait mention est Deston, une grande carte permettant de découvrir de nouveaux environnements et une plus grande verticalité, tout en proposant des armes et objets exclusifs. Celle-ci vient s'ajouter à celles déjà présentes sur le battle royale, bien qu'elles ne soient pas toutes jouables en même temps.