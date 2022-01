PUBG: NEW STATE accueillera une nouvelle carte cette année

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À l'instar de tous les jeux de la licence,. Cependant, en plus des ajouts dits classiques, tels que les armes ou les véhicules, des nouveautés de taille seront également introduites,Dans une publication sur le site officiel visant à faire le point sur l'année à venir, notamment, les développeurs ont en effet mentionné l'arrivée d'un nouveau champ de bataille en 2022., bien que rien ne soit encore sûr à l'heure actuelle. Aucun détail sur cette carte n'a été donné, mais plusieurs captures d'écran ont tout de même été mises en ligne, donnant donc un aperçu. Sans surprise, il s'agit d'une carte futuriste, qui s'annonce boisée et assez ouverte.Durant la première partie de l'année, plusieurs mises à jour seront publiées, que ce soit pour optimiser l'expérience ou apporter certaines nouveautés. L'objectif est de proposer « à nos Survivants le meilleur service possible et l’expérience vidéoludique la plus explosive de tous les temps ».est déjà un succès, avec plus de 45 millions de joueurs uniques à travers le monde. Le titre pourrait très largement s'imposer sur le long terme, comme l'a fait son homologue, PUBG Mobile. Il est disponible sur les appareils iOS et Android.