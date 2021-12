PUBG: NEW STATE accueille sa première mise à jour

Première mise à jour pour PUBG: NEW STATE

PUBG: NEW STATE, MàJ du 16 décembre Contrôles et actions des personnages Correction d’un problème avec les joysticks pour les paramètres de contrôle 1 et 2 afin que la sensibilité des commandes soit désormais correctement appliquée en fonction de la taille des joysticks.

Les mouvements de parkour peuvent désormais être exécutés sur des portes depuis une plus grande distance.

Modification des mécaniques de la roulade de combat de sorte que, lorsque vous effectuerez une roulade et que votre jauge de boost sera égale ou supérieure à 20, vous exécuterez une roulade boostée (une roulade aérienne) à la place, vous permettant ainsi de couvrir davantage de terrain Jauge de boost supérieure à 20 - inférieure à 90 : roulade boostée (palier 1) Jauge de boost supérieure à 90 : roulade boostée (palier 2)

Véhicules Modification des paramètres d’embarquement dans les véhicules afin que vous ne soyez pas obligé de vous trouver juste à côté de la portière du véhicule pour pouvoir y entrer

Amélioration des boutons [Conduire], [Entrer] et [Porte] afin d’améliorer leur réactivité

Amélioration des commandes de conduite des véhicules Nova, Volta et Dacia Amélioration des mécaniques de rotation gauche/droite afin qu’elles soient plus fluides qu’auparavant

Modification de la voiture de sport électrique Nova qui est passée de quatre roues motrices à traction avant

Augmentation de la taille du bouton Boost dans les paramètres des boutons par défaut

Le bouton Boost a été modifié de sorte qu’appuyer dessus en Conduite automatique n’annule plus ce mode

Ajout de radios aux véhicules, qui peuvent diffuser diverses chansons et musiques de PUBG: NEW STATE Cette fonction est activable ou désactivable via [Réglages > Paramètres > Musique dans le véhicule].

Correction de la flottabilité des véhicules dans l’eau pour qu’elle soit appliquée normalement

Réduction de 10 à 5 secondes du temps de fonctionnement du moteur lorsqu’un véhicule est immergé dans l’eau Station (Team Deathmatch) Diminution de la zone derrière les points d’apparition afin qu’une équipe ne puisse pas se positionner derrière le point d’apparition de l’ennemi.

Modification des zones d’apparition de sorte que la zone d’apparition de chaque équipe sera désormais représentée par les couleurs de leur équipe respective (bleu/rouge) afin de rendre la base de chaque équipe plus facilement identifiable

Modification du bouton Rapport afin qu'il soit toujours visible dans TDM Système de points de mérite Règles : Ajout d'un système de pénalités pour sanctionner les comportements négatifs. Les points de mérite d'un Survivant diminueront s'il est signalé pour frags d'équipe ou toute autre manifestation de comportement négatif ; plusieurs signalements entraîneront une baisse du score.

Si son score de points de mérite chute en dessous d’un certain palier, le survivant ne pourra plus jouer en mode Escouade (il pourra toujours jouer en mode Solo)

En jouant en mode Solo, il peut augmenter lentement son score de points de mérite au fil du temps.

Une fois que son score est suffisamment élevé, la restriction sera levée et il pourra à nouveau jouer en mode Escouade. Mises à jour du monde Amélioration générale de la qualité graphique

Amélioration de la qualité de l'herbe à Troi Autres améliorations Grâce aux commentaires que nous avons reçus de la communauté, les montants des remboursements de PB seront désormais plus élevés lorsque vous obtiendrez des objets en double.

Les emotes peuvent désormais être utilisés dans le lobby. Essayez les emotes de groupe avec vos amis !

Les conseils de jeu apparaissent désormais sur les écrans de chargement.

Les survivants qui ont été bannis pour avoir utilisé des programmes tiers non autorisés seront supprimés des rangs en temps réel (un léger retard du système n’est pas impossible).

Survivors who upgraded their Mad Scarecrow Costumes to the highest level will receive the Mad Scarecrow Patch by in-game mail after the maintenance ends. We've sent a special patch to everyone who worked hard to upgrade their Mad Scarecrow Costumes to thank them for their dedication and hard work!

Correction de bugs Accès au jeu

Correction d'un problème où les mises à jour s'arrêtaient après avoir atteint 38 % sur l'écran titre

Correction d'un problème sur les appareils iOS à cause duquel le téléchargement du jeu puis l'accès à celui-ci via un lien profond entraînait une mauvaise qualité graphique du jeu Gameplay Correction d'un problème à cause duquel les marqueurs et les barres de santé des membres de votre escouade d'origine restaient visibles après que ceux-ci avaient été recrutés dans une autre escouade

Correction d'un problème à cause duquel le marqueur de localisation se déplaçait lorsqu'un coéquipier était éliminé

Correction d'un problème à cause duquel vous ne pouviez pas réanimer des coéquipiers neutralisés s'ils se trouvaient au-dessus de certains objets

Correction d'un problème à cause duquel les dégâts infligés au haut du corps des joueurs qui nageaient n'étaient pas enregistrés comme des dommages subis

Correction d'un problème à cause duquel les joysticks enregistraient parfois les entrées lors de la personnalisation des commandes.

Correction d'un problème relatifs aux paramètres de contrôle 1 et 2 où les sensibilités de distance et d'angle des joysticks n'étaient parfois pas appliquées selon la taille des boutons des joysticks.

Correction d'un problème à cause duquel la sélection des paramètres de contrôle 2 entraînait parfois le déclenchement automatique de votre arme sur certains appareils

Correction d'un problème à cause duquel les commandes n'étaient parfois pas enregistrées lorsque les entrées tactiles étaient effectuées à partir du côté inférieur gauche de l'écran où sont affichées les informations sur le compte et l'état du ping.

Correction d’un problème sur des appareils équipés de certains écrans, où l’interface utilisateur était appliquée différemment selon la position de l’écran.

Correction d'un problème à cause duquel l'emplacement du bouton "Signaler un joueur" ne pouvait pas être personnalisé.

Correction d'un problème à cause duquel l'activation/la désactivation de la fonction de recherche d'objets à proximité entraînait la modification de l'emplacement d'autres éléments de l'interface utilisateur

Correction d'un problème à cause duquel le déclenchement d'une certaine action lors du lancement d'une arme de mêlée n'entraînait pas l'affichage de l'animation prévue

Correction d'un problème à cause duquel les fusées éclairantes ne se déclenchaient pas lorsque le personnage était accroupi et en mode ADS

Correction d'un problème à cause duquel passer d'une arme à l'autre depuis votre équipement, juste après avoir récupéré une arme vous faisait poser par terre l'arme que vous aviez en main (et que vous veniez de changer) pendant que vous ramassiez l'arme

Correction d'un problème à cause duquel sortir de l'ADS déclenchait la vue au-dessus de l'épaule pendant une courte période avant de revenir à la vue de base

Correction d'un problème intermittent qui empêchait de quitter la vue au-dessus de l'épaule lorsque l'option de vue au-dessus de l'épaule automatique était utilisée

Correction d'un problème à cause duquel les lunettes de visée n'affichaient parfois pas la bonne vue.

Correction d'un problème intermittent à cause duquel seul l'écran était agrandi lors du passage en mode ADS.

Correction d'un problème à cause duquel l'interface d'information sur les munitions n'apparaissait pas lors de l'utilisation de la fonction de rechargement automatique

Correction d'un problème concernant les livraisons du magasin de drones où les coordonnées sélectionnées et les coordonnées réelles de livraison ne correspondaient pas

Correction d'un problème à cause duquel quitter et réintégrer le match pendant la période de recharge du magasin de drones empêchait le compteur de recharge de s'afficher

Correction d'un problème à cause duquel les drones de livraison ne fonctionnaient pas comme prévu dans certaines zones de Troi

Correction d'un problème à cause duquel vous ne pouviez pas vous rééquiper de votre arme après avoir annulé l'utilisation d'un objet de santé alors que vous étiez sur le siège passager d'un véhicule

Correction d'un problème à cause duquel appuyer sur le bouton Boost pouvait parfois ne pas être pris en compte lors de la conduite d'un véhicule

Correction d'un problème intermittent qui donnait l'impression que le véhicule se déplaçait de manière irrégulière lorsque le joueur était assis sur le siège passager du véhicule

Correction d'un problème à cause duquel l'icône du coffre d'un véhicule disparaissait lorsque celui-ci était presque détruit

Correction d'un problème à cause duquel la sortie du son était parfois incorrecte

Correction d'un problème à cause duquel pendant un match, vous pouviez discuter en vocal avec d'autres joueurs qui ne faisaient pas partie de votre escouade

Correction d'un problème en TDM à cause duquel un écran de résultats de match BR s'affichait à la place d'un écran des résultats de match TDM

Correction d'un problème à cause duquel l'écran des résultats du match TDM était lent à s'afficher après la fin d'un match

Correction d'un problème en TDM à cause duquel vous pouviez être équipé d'objets à lancer et d'armes de mêlée après avoir rejoint un match, alors qu'elles n'étaient pas dans votre inventaire

Correction d'un problème en mode FPP à cause duquel vous pouviez voir à travers les plafonds et les murs en sautant à l'intérieur d'un bâtiment après vous être équipé d'une arme de mêlée

Correction d'un problème à cause duquel certains costumes apparaissaient anormalement à une certaine distance.

Correction d'un problème à cause duquel s'équiper de la Jupe militaire (noire) faisait apparaître votre personnage de manière anormale en état neutralisé

Correction d'un problème à cause duquel s'équiper du costume Licorne carton rose donnait l'impression que le parachute traînait sous le personnage après le saut de l'avion

Correction d'un problème à cause duquel s'équiper du T-shirt Super-carton noir masquait la lunette 4x en mode ADS Carte Correction d'un problème à Troi à cause duquel vous pouviez entrer dans certaines parties du terrain

Correction d'un problème à Troi à cause duquel des zones des toits de certains bâtiments étaient plus lumineuses que d'autres

Correction d'un problème à Troi à cause duquel les escaliers menant aux toits de certains bâtiments étaient éclairés alors qu'ils devaient être dans le noir

Correction d'un problème à Troi à cause duquel les murs de certains bâtiments étaient espacés et ne semblaient pas être reliés

Correction d'un problème à Troi à cause duquel les structures de certains bâtiments étaient anormalement en saillie

Correction d'un problème à Erangel à cause duquel certains rochers sur l'île de départ avaient des trous Lobby Correction d'un problème à cause duquel la liste de sélection des serveurs n'affichait pas les serveurs dans l'ordre du ping du plus faible au plus élevé

Correction d'un problème à cause duquel les scores obtenus et réels apparaissaient différemment après la fin d'un match

Correction d’un problème à cause duquel le ratio F/M des joueurs n’apparaissait pas correctement dans la fenêtre de rang

Correction d’un problème à cause duquel la page de l’événement s’affichait après l’accès à un match

Correction d’un problème à cause duquel la musique de fond s’arrêtait lorsque vous entriez dans le magasin de PB

Correction d’un problème à cause duquel, lors du port du Casque Félin malin niv. 1, les cheveux du personnage sortaient du casque après l’application de certains types de coiffures

Correction d'un problème à cause duquel la musique du lobby ne pouvait pas être désactivée dans certaines situations

Correction d'un problème à cause duquel l'arme n'était pas alignée avec le centre de l'écran lors de l'examen de l'arme

