À l'instar de la version classique de PUBG, la version mobile reçoit de manière régulière des mises à jour visant à ajouter du contenu et ajuster certaines choses. La MàJ 0.17.0 voit notamment le retour du mode hardcore et l'arrivée d'une nouvelle arme.

Retour du mode hardcore dans PUBG Mobile

DBS, la nouvelle arme

C'est l'un des modes les plus appréciés de la communauté, et les joueurs l'ont fait savoir aux développeurs, en demandant son retour. Grâce à la, disponible depuis ce 3 mars, levia le mode Arcade. Pour rappel, dans celui-ci les joueurs n'ont plus accès, dans le but de rendre l'expérience encore plus difficile.Les joueurs de PUBG Mobile pourront profiter d'une nouvelle arme, le, parfait pour infliger des dégâts à ses adversaires à courte distance. Il s'agit d', lequel utilise des balles de calibre 12, et peut être équipé d'un point rouge, d'un viseur holographique et même d'une lunette x2 et x6. Pour le moment, le DBS ne peut être trouvé que dans les largages aériens.Lacontient également d'autres ajouts et modifications :Finalement, à l'occasion du deuxième anniversaire de, le battle pass de la Saison 12, nommé « 2GETHER WE PLAY », sera lancé le 9 mars et proposera une multitude de nouveaux cosmétiques et défis. Le mode Parc d'attraction sera également proposé, lequel permettra de prendre part à des jeux interactifs. Le patch note complet peut-être retrouvé à cette adresse.