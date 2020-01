PUBG Mobile : MàJ 0.16.5, nouveau mode et saison 11, tous les détails

La version Mobile de PUBG continue son bonhomme de chemin, et vient de lancer sa saison 11, comportant de nombreuses nouveautés. Retrouvez toutes les informations nécessaires dans notre article.

Ville, nouvelle carte pour le mode Domination

Changement pour la carte originale Entrepôt

Lancement de l'Opération Lendemain et détails de la màj 0.15.5

Contrairement à la version PC et console,propose à ses joueurs une multitude de modes de jeu, en plus du simpleen solo, duo et squad. Avec la, un nouveau mode fait son apparition, le, qui amène avec lui la carte. Ledene diffère pas de ce qui se fait dans les autres FPS, puisque les joueurs seront assignés à une équipe (bleue ou rouge) dans un match en 4 contre 4 où le but sera de capturer des bases pour gagner, la première équipe à en prendre deux remporte la partie.Une nouvelle fois, les développeurs ont écouté la communauté et ont restauré lapour la convertir en carte Arène d'entraînement. Les joueurs peuvent donc maintenant ramasser n'importe quelle arme et s’entraîner n'importe quand sans utiliser le loadout.Le déploiement de cetteest également synonyme de coup d'envoi de l', qui lance également la, comprenant un nouveau Royal Pass. Un nouveau véhicule, la motoneige légère, fait également son arrivée, alors que la Groza a été équilibrée.Le patch note est à retrouver en intégralité et en anglais sur le site officiel est, pour rappel, disponible en free-to-play sur le site officiel , l’ App Store et Google Play