PUBG Mobile accueille une nouvelle carte, Karakin

Plus d'un an après l'arrivée desur PC et consoles, la petite carte désertique fait son apparition sur la version mobile de PUBG. Elle remplace Vikendi, qui ne pourra donc plus être jouée pour le moment en partie normale, mais reste disponible en partie personnalisée.Concernant, qui est l'une des plus petites cartes du jeu (64 joueurs par partie),. Nous y retrouvons plusieurs villes majeures, mais aussi de nombreuses montagnes,. Vous pouvez d'ailleurs avoir un aperçu de cette carte version mobile dans la vidéo ci-dessous.Pour ce qui est des ajouts propres à, la carte supportera le mode « démolition » (zone apparaissant aléatoirement sur la carte et provoquant des dégâts), mais aussi des balles pouvant pénétrer les murs les plus minces. Enfin, une nouvelle arme à usage unique,, est introduite avec cette, tout comme les bombes collantes, que connaissent bien les joueurs PC et qui peuvent exploser certains murs.Laest d'ores et déjà disponible gratuitement au téléchargement, sur les appareils iOS et Android.