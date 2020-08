PUBG : MàJ 8.2 sur PC, tous les détails

Nouvelle arme : MG3

La toute dernière arme disponible dans les caisses de ravitaillement des champs de bataille n’est autre que la mitrailleuse légère MG3, un gun qui tire plus vite que son ombre. Avec deux cadences de tir différentes, un bipied qui garantit une stabilité optimale, des munitions traçantes pour avoir une idée de la dispersion des tirs, ainsi que des dégâts supérieurs contre les véhicules, vous avez une nouvelle raison de vous battre pour vous emparer de la grosse caisse rouge. Apparaît dans les caisses de ravitaillement sur toutes les cartes, lors des parties normales uniquement. Actuellement indisponible dans les matchs compétitifs

Le MG3 dispose de deux modes qui modifient la cadence de tir (660 et 990 tours par minute).

Chambré en 7,62 mm, capacité de 75 balles et vélocité de canon de 820 m/s.

Des munitions traçantes sont tirées toutes les 5 balles et lorsqu’il ne reste plus que 10 balles dans chaque chargeur : vous serez ainsi averti lorsque vous serez sur le point d’être à court de bastos. Seul le tireur peut voir les munitions traçantes.

Compatible avec des modules optiques (lunette de visée jusqu’à 6x).

Comparée aux autres mitrailleuses légères, le MG3 inflige des dégâts supérieurs aux véhicules.

Le MG3 est équipé d’un bipied intégré qui se déploie automatiquement en position couchée afin d’améliorer grandement la stabilité de l’arme. Nouvelle arme à lancer : grenade leurre

Désorientez vos ennemis et camouflez vos déplacements grâce à la grenade leurre. Disponible sous forme de butin environnemental sur la map Sanhok, la grenade leurre générera des coups de feu factices pendant une dizaine de secondes après avoir été lancée, vous octroyant ainsi quelques instants pour passer à l’action et prendre de court l’adversaire.



La grenade leurre est un nouvel objet à lancer qui imite la détonation d’un coup de feu. Conçue pour être utilisée de manière tactique afin de détourner l’attention de l’ennemi et de lui couper l’herbe sous le pied. Disponible uniquement sous forme d’objet rare apparaissant dans l’environnement sur la carte de Sanhok pendant les parties normales. Indisponible en mode Compétitif.

À l’instar des autres grenades, il est possible de dégoupiller la grenade leurre et la conserver dans la main pour qu’elle explose presque immédiatement après avoir été lancée.

Lorsqu’elle explose, la grenade leurre génère, pendant 10 secondes, des détonations ressemblant à des coups de feu, tout en éjectant des douilles pour que la simulation d’une fusillade semble encore plus réelle.

Attention, la grenade leurre n’est pas étanche ! Si vous en faites tomber une dans l’eau, elle ne sera plus opérationnelle.

Actuellement, la grenade leurre n’apparaît pas en mode entraînement. Gameplay Remodelage et retexturation des armes





Les M416, SKS et Kar98k ont été remodelés de A à Z pour offrir un look de meilleure qualité. En plus de leur mise à jour visuelle, les bruitages de ces armes ont eu droit à une petite refonte en règle pour que la qualité sonore soit au même niveau. Mises à jour des caisses de ravitaillement Ajout du C4 aux caisses de ravitaillement sur toutes les cartes, hormis sur Karakin.

Ajout du MG3 aux caisses de ravitaillement sur toutes les cartes. Le C4 et le MG3 ne sont pas encore disponibles en mode Compétitif.

Monde Quais d’Erangel



Quatre quais ont été ajoutés à Erangel. Deux quais ont été ajoutés, un à Novorepnoye et l’autre au niveau de l’embarcadère du ferry. Des quais sont également venus étoffer la plage sud de l’île principale d’Erangel et de l’île de Sosnovka.

Améliorations liées au confort de jeu Améliorations apportées au menu radial des objets à lancer





La roue des objets à lancer a été mise à jour pour en améliorer l’ergonomie au regard des ajouts récents venus étoffer l’arsenal des objets à lancer de PUBG. La roue dispose désormais de 6 créneaux qui permettent d’accéder à tous les objets à lancer. Quatre créneaux sont des emplacements permanents pour les objets à lancer les plus communs : grenade à fragmentation, cocktail Molotov, grenade fumigène et grenade assourdissante. 2 créneaux sont dynamiques. Le créneau dynamique situé à droite est destiné aux bombes collantes ou au C4. Quant au créneau se trouvant à gauche, vous pouvez y placer soit les grenades leurres soit les pièges à pointe. Si dans votre inventaire, vous possédez la bombe collante et le C4, la roue donnera la priorité à la bombe collante. Entre les grenades leurres et les pièges à pointe, c’est la grenade leurre qui est prioritaire.

Fonction Masquer le casque

Parfois, vous avez tout simplement envie d’admirer VOTRE minois ! Et quand vous ressentez ce besoin impérieux, libre à vous de masquer votre casque pour afficher vos pièces vestimentaires par défaut, et ce, même lorsque votre caboche est protégée par un casque de niveau 3. Cette fonctionnalité est purement cosmétique. Les autres joueurs vous verront toujours avec un casque, mais vous, vous aurez le plaisir de déguster votre chicken dinner en profitant de toute la splendeur de votre déguisement d’Alex le dinosaure. Lorsque la fonction « Masquer le casque » est activée, votre capuche, chapeau, casquette ou tout autre couvre-chef restera visible même lorsque vous arborerez un casque. Quant aux autres joueurs, qu’ils vous regardent ou qu’ils interagissent avec vous, ils continueront de vous voir équipé de votre casque. Il s’agit d’un changement visuel local, ne s’affichant que si le joueur l’a activé.

La fonction « Masquer le casque » est désactivée par défaut. Vous pouvez l’activer dans les paramètres ou en cliquant sur l’option correspondante dans l’inventaire.

Les créneaux d’équipement pour la tête et le casque sont désormais distincts. Dorénavant, s’équiper d’un casque ne retirera plus automatiquement votre couvre-chef ou toute autre pièce cosmétique située dans le créneau de la tête.

Performances Les améliorations de performances suivantes ont été implémentées. Amélioration du processus de chargement des polices pour réduire les ralentissements/à-coups.

Optimisation du processus de chargement des données des personnages pour réduire les ralentissements/à-coups et garantir une plus grande stabilité du framerate.

Le tableau d’objets est désormais préchargé dans la zone dorsale du client, garantissant ainsi un chargement plus rapide des objets.

Refonte du widget « Guide des touches » pour réduire les risques potentiels de ralentissements/d’à-coups.

Diminution des à-coups lors du chargement d’un personnage sur l’écran de l’inventaire. Onglet Esports – PCS 2

L’onglet Esports a été mis à jour pour inclure les informations relatives aux PCS2 et le prochain défi Pick’em ! Une fois celui-ci débloqué, vous pourrez y accéder et faire vos pronostics, tout comme lors du défi précédent. Marquez un maximum de points et profitez-en pour décrocher de nouveaux objets PCS2 qui décoiffent ! Analyse des menus APERÇU La section Aperçu sera désormais composée de 4 pages. 1re page Une présentation du PCS 2 et une vignette d’aperçu sur laquelle vous pouvez cliquer pour accéder au flux en direct et aux informations de l’événement Maintenant, chaque jour du planning où un match est prévu sera mis en surbrillance. 2e page Présentation du défi Pick’Em. Ici, vous découvrirez la marche à suivre pour participer aux festivités et jeter un coup d’œil aux récompenses en jeu. 3e et 4e pages Focus PCS qui regroupe certains joueurs issus de chaque région (APAC/ASIE, EUROPE/NORD), ayant progressé jusqu’au PCS 2. Un joueur qui a enregistré les meilleures statistiques PEPS+ PCS 1 de la région. Un joueur qui a enregistré le plus grand nombre de frags lors des matchs préliminaires du PCS 2. Un joueur qui a été sélectionné comme outsider

ÉQUIPES Toutes les équipes participantes et leurs joueurs (y compris les joueurs réservés de l’équipe !) sont accessibles ici. Sous le nom de l’équipe, le titre des matchs préliminaires que l’équipe a disputés et son placement final sont affichés. Les statistiques hebdomadaires de l’équipe seront actualisées chaque semaine.

CLASSEMENTS Classements actualisés, avec un affichage par région (APAC, Asie, Amérique du Nord et Europe). Un compte à rebours pour le tout premier match de chaque région est affiché jusqu’au début de l’événement.

DÉFI PICK’EM Page d’événement pour le Défi Pick’Em du PCS2, où vous pouvez voter pour le concurrent qui, selon vous, décrochera la victoire.

Vous trouverez ici toutes les informations sur la manière de participer. Il ne vous restera plus qu’à tenter votre chance et essayer de débloquer des récompenses exclusives. Peu de temps avant le lancement, nous publierons une annonce avec plus de renseignements.

Vous voulez en savoir plus ? Consultez l’annonce de l’événement PCS 2 ici.



Restez à l’affût d’une autre annonce qui comportera toutes les infos nécessaires au sujet du Défi Pick’Em. Pour toute info sur PUBG Esports, faites un saut du côté de pubgesports.com, ou tirez sur le logo PCS2 dans l’onglet Esports pour vous rendre directement sur place lorsque vous êtes dans le jeu.



Interface utilisateur/expérience utilisateur et menus Sélection de la musique de fond





Les joueurs en quête de nostalgie lorsqu’ils se connectent peuvent désormais choisir la musique du menu principal ! Nous avons ajouté une collection de thèmes à sélectionner, qui date de la nuit des temps… ou plus précisément, qui date de l’accès anticipé. Après tout, pour se mettre dans l’ambiance des champs de bataille, rien ne vaut une bonne zik qui arrache ! Sélectionnez votre musique de fond dans les paramètres. Les musiques de fond qui illustraient le jeu autrefois sont désormais sélectionnables. Au début de chaque saison, la musique de fond est réinitialisée à la valeur par défaut.

Le mode Compétitif et l’onglet Esports seront accompagnés de leur propre musique de fond qu’il n’est pas possible de modifier. Historique des matchs Une nouvelle section « Historique des matchs » est désormais accessible depuis l’onglet Carrière.

Vous pouvez afficher vos 20 matchs les plus récents. Consultez des données relatives aux matchs compétitifs et normaux. Il n’est pas possible de consulter les infos détaillées des données de plus de 30 jours.

Un départ prématuré en pleine partie ou une déconnexion due à une erreur bloquera l’enregistrement du match dans votre historique. Nouvel écran de chargement et guide pour le mode entraînement



Des visuels et du texte inédits ont été ajoutés à l’écran de chargement.

Du texte informatif supplémentaire a été ajouté à l’écran de la carte. Améliorations à l’interface du jeu Harmonisation du style et de l’emplacement des boutons circulaires afin d’améliorer l’expérience visuelle.

Amélioration des emplacements anormaux de titres sur certains écrans.

Amélioration du design des insignes, tags, écrans pop-up larges et menus déroulants. Amélioration des paramètres des emotes Maintenant, vous pouvez faire un double-clic pour ajouter un emote à votre liste d’emotes ou l’en retirer.

Glissez/Déposez des emotes dans la roue d’emotes pour changer les créneaux ou retirer des emotes. Amélioration des messages système Amélioration des messages système affichés en cas de maintenance du serveur, de surcharge du serveur, d’échec de l’authentification du fournisseur externe (et autre) pour que la signification des messages soit plus claire. Mise à jour de l’interface de la boutique Lorsque des objets bonus sont inclus dans des ensembles, ils figureront désormais dans la section « Cadeau bonus » de l’écran d’aperçu des objets.

Maintenant, tous les objets d’un ensemble sont affichés sur le personnage lors de l’aperçu d’un emote. Social Refonte de la liste d’amis La liste d’amis a fait l’objet d’une refonte visuelle et fonctionnelle. Le statut plus détaillé des amis, tel que « Dans votre équipe » est désormais affiché. Maintenant, l’onglet Amis affiche le dernier état de connexion des joueurs hors ligne figurant dans votre liste d’amis. Vous pouvez désormais consulter la date à laquelle vous avez joué pour la dernière fois avec tout joueur affiché dans l’onglet « Récent ».

Invitation Dorénavant, vous pouvez inviter un joueur appartenant déjà à une équipe. S’il accepte l’invitation, ce joueur quittera automatiquement son équipe pour rejoindre la vôtre.

Le suivi d’amis est renommé en ajout/suppression d’amis. Parties personnalisées Le mode Team Deathmatch est désormais disponible pour les parties personnalisées Maintenant, vous pouvez profiter du mode TDM lorsque vous disputez des parties personnalisées.

Nouveau message système pour les parties personnalisées Ajout d’un nouveau message lorsque les joueurs sont expulsés par des observateurs du match. Ce changement permet de faire la différence entre les messages qui s’affichent lorsqu’un joueur a été expulsé par l’hôte, et les messages qui annoncent le bannissement d’un joueur pour tricherie ou non-respect des règles de conduite.

Système de replay Le système de replay a été mis à jour. Les fichiers de replay des mises à jour précédentes ne sont désormais plus utilisables. Skins et articles Nouveaux objets



Nuit sur la ville Sets SET ROBE DISCOTHÈQUE SET NŒUD-PAPILLON ET BRETELLES Objets individuels Robe de discothèque (Blanc) Collants de discothèque Complet Nœud papillon et bretelles Chaussettes et chaussures lustrées

PCS 2



Sets d’objets PCS (8 sets) CAISSE SLR PCS2 CAISSE BERYL M762 PCS2 CAISSE S12K PCS2 CAISSE BUGGY PCS2 CAISSE MASQUE PCS2 CAISSE EMOTE PCS2 SET TOUT-EN-UN PCS2 SET ARMES PCS2

Skins de M416 plaqué métal Les skins Gold et Silver Plate M416 sont de retour dans la boutique !

Au fil des années, nous avons publié des dizaines de skins dans la boutique PUBG, puis les avons retirés. Certains joueurs ont demandé une seconde chance pour certains de ces skins, alors après réflexion, nous avons décidé de ramener quelques articles en magasin. Nous commençons avec les skins Gold et Silver Plate M416 et nous envisagerons d’autres skins à l’avenir si tout se passe bien.Nous espérons que cette seconde chance profitera à tous les nouveaux joueurs, et à ceux qui ont raté la première fois ! SET M416 PLAQUÉ MÉTAL Plaqué or – M416 Plaqué argent – M416

Planning des ventes Sets Nuit sur la ville : après la maintenance du serveur de jeu du 19 août, jusqu’à la maintenance du serveur de jeu du 16 septembre

PCS 2 : après la maintenance du serveur de jeu du 19 août, jusqu’au 10 septembre 18 h (KST)

M416 plaqué métal : après la maintenance hebdomadaire (prévue) du 2 septembre jusqu’au 30 septembre 11 h (KST) Corrections de bugs Gameplay Les joueurs peuvent désormais attacher des charmes aux armes Sanhok 4.

Correction d’un problème où vous pouviez transformer le personnage dans le lobby en suivant certaines étapes.

Correction d’un problème d’inventaire qui pouvait survenir pendant les matchs TDM.

Correction de la teinte jaunâtre dans le lobby de la saison 8.

Correction d’un problème où les joueurs ne pouvaient parfois pas terminer la mission suivante « Survivre 15 minutes sans subir de dégâts de la zone bleue ».

Correction d’un problème où les sons ne sont pas joués pendant du TDM.

Correction d’un problème où vous ne pouviez pas faire pivoter le personnage dans le menu personnaliser -> émoticônes.

Correction d’un problème où la direction des flèches de l’interface utilisateur se figeait quelle que soit l’orientation du joueur.

Correction d’un problème où les bots pouvaient apparaître avec des DP-28 sur Vikendi.

Correction de la réinitialisation des configurations par défaut lors de la reconnexion au jeu.

Correction d’un bug où les joueurs plongeaient directement en sortant de l’avion.

Correction de l’animation lorsque les personnages qui étaient en feu tenaient un Panzerfaust.

Correction de la broche de grenade coupant le doigt des personnages dans FPP.

Correction du problème où les joueurs pouvaient voir derrière le feuillage lorsqu’ils déplaçaient leur caméra dans certains angles.

Correction d’un problème où les balles d’un Kar98 pouvaient apparaître à l’extérieur de la chambre lors du rechargement.

Correction d’un problème où des coiffures féminines spécifiques pouvaient sembler incorrectes tout en tenant un piège à pointes.

Correction d’un problème où les bidons d’essence disparaissaient des mains d’un personnage si ce personnage était en feu.

Correction d’un problème avec le Kar98 où la cartouche d’arme pouvait apparaître derrière le personnage lors du rechargement.

Correction d’un problème où le sac à dos se déplaçait sur le dos d’un personnage s’il tournait alors qu’il était dans le side-car d’un vélo.

Correction d’un problème où l’animation d’automne pouvait sembler incorrecte si le personnage tenait C4.

Amélioration de l’animation pour passer du stade prêt à lancer une arme de mêlée au déséquipage de l’arme de mêlée.

Correction de l’animation pour passer à n’importe quelle arme du Panzerfaust en position couchée.

Correction du positionnement des lunettes lors de la visée arrière sur un vélo.

Amélioration de l’animation pour jeter un Panzerfaust après utilisation.

Amélioration de l’animation pour nager à reculons tout en remontant à la surface.

Correction d’un problème où les lèvres du personnage pouvaient sembler incorrectes lors de la préparation d’une arme de mêlée pour le lancer.

Correction d’un problème où dans FPP avec le R1895 équipé, les poignets du personnage pouvaient sembler incorrects lors de l’utilisation de l’apparence libre. Monde Correction d’un camion de butin errant au même endroit près du pont au sud du Camp Alpha.

Correction d’un problème où les joueurs pouvaient couper un objet et mourir en tombant à un certain endroit sur Erangel.

Correction des personnages qui tremblaient de haut en bas lorsqu’ils se tenaient sur un certain rocher sur Erangel.

Correction d’un baril de pétrole flottant dans les airs au-dessus d’un pont sur Erangel.

Correction de la texture maladroite de la falaise au nord de Stabler sur Erangel.

Correction du problème qui empêchait un joueur de passer la balustrade d’un bâtiment particulier.

Correction du problème où les joueurs pouvaient sauter au-dessus d’un plafond dans certains endroits souterrains de Karakin.

UI / UX Correction d’un problème où le texte «Planeur à moteur» était affiché en tant que chaîne système sur l’écran Last Match.

Correction d’un problème où les véhicules de sport ajoutés au mode classé affichaient une chaîne système sur l’écran du dernier match.

Correction d’un problème où la barre de défilement d’inventaire ne revenait pas à l’emplacement par défaut.

Correction d’un problème où certaines récompenses n’étaient pas affichées dans l’écran contextuel des récompenses lors de l’utilisation du bouton recevoir tout.

Correction d’un problème où le bouton ESC était activé deux fois lorsqu’il était enfoncé dans l’écran d’achat d’article.

Correction d’un problème où le titre de la région APAC et ASIA était toujours affiché en anglais dans l’option de langue chinoise traditionnelle.

Correction des chevauchements de l’interface utilisateur sur l’écran du profil.

Correction d’un problème où certains boutons étaient affichés en blanc lorsqu’ils étaient superposés avec un curseur de souris.

Correction d’un problème de l’interface utilisateur de la chronologie qui ne s’affichait pas correctement.

Correction de quelques erreurs visuelles sur l’écran d’identification PUBG.

Correction d’un problème lors de la tentative de basculement des objets jetables après avoir retiré la goupille de sécurité qui provoquait l’erreur suivante «Erreur du système d’inventaire: 3».

Correction d’un problème où les dommages explosifs causés aux roues ne mettaient pas à jour l’interface utilisateur du véhicule. Peau et objets Correction d’un problème où le corps du personnage devenait transparent avec certaines peaux de visage en mode Zombie.

Correction d’un problème où les jambes du personnage devenaient transparentes lors de l’équipement de la veste de motard Miramar.

Correction d’un problème où l’icône d’inventaire dans le jeu ne s’affichait pas lors de l’équipement de «Rapture Squad Tactical Pants».

Correction d’un problème d’écrêtage lorsque les personnages féminins équipés du «débardeur de TUANTUAN».

Correction d’un problème d’écrêtage lorsqu’un personnage féminin équipe des « Route Warrior Gloves » et monte sur une moto avec une arme. Replay Correction du bouton d’exportation de la relecture ayant une mauvaise couleur et l’effet de surbrillance ne s’affichant pas.

Correction de l’incompatibilité des coordonnées de l’interface utilisateur du joueur dans certains cas lors des rediffusions.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Quelques semaines après l'arrivée de la saison 8 de, les premières nouveautés sont dévoilées et seront introduites par le biais de la, prévue ce 12 août sur les serveurs de test, avant d'être déployée sur les serveurs live le 19 août.Nous retrouvons donc une nouvelle arme,, une mitrailleuse légère, mais pas moins puissante grâce à sa cadence de tir rapide, qui pourra d'ailleurs être augmentée, passant de 660 tours par minute à 990. Cette arme sera disponible pour le moment dans les caisses de ravitaillement, sur toutes les cartes.est une arme utilisant des munitions 7.62 mm, avec une capacité de chargeur de 75 balles et toutes les lunettes jusque les 6x peuvent être posées.L'autre nouveauté majeure de cette mise à jour est l'ajout d', qui permettra de faire croire aux ennemis que des tirs ont lieu, durant dix secondes. Uniquement disponible que Sanhok, elle s'utilise comme une grenade normale, et peut donc être dégoupillée plusieurs secondes avant d'être lancée.En outre, la M416, le SKS et le Kar98k, faisant partie des plus anciennes armes de, ont été remodelés, pour offrir un nouveau visuel, mais aussi une refonte du son. Qui plus est, de nouvelles zones ont été ajoutées à Erangel, et de nombreuses petites améliorations générales ont été effectuées.Vous pouvez retrouver leci-dessous, qui sera pour rappel disponible dès le 19 août sur les serveurs live PC.