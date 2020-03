PUBG : MàJ 6.3 Xbox One et PS4, tous les détails

Une nouvelle mise à jour est disponible pour les joueurs consoles (Xbox One et PS4) de PUBG. Celle-ci ajoute, entre autres, une nouvelle arme, alors que divers ajustements sont effectués sur les armes, sans oublier les nombreuses corrections de bugs.

Nouvelle arme : Le Panzerfaust

Ajustements de certaines armes

Tommy Gun Possibilité d'attacher un point rouge ou viseur holographique. Augmentation de la cadence de tir passant de 700 à 750. Réduction du recul lors d'un tir longue durée.

M249 Apparaîtra maintenant normalement sur Miramar et Erangel. Réduction du chargeur à 75 munitions, mais peut en avoir 150 avec un chargeur XL. Diminution des dégâts par balle, passant de 45 à 40. Augmentation du recul.

UMP-45 Augmentation des dégâts par balle, passant de 39 à 41. Augmentation de la cadence de tir, passant de 650 à 670. Augmentation de la vélocité, passant de 330 à 360.

DBS Supprimé des largage aérien. Disponible maintenant sur toutes les cartes.



Quelques jours après les joueurs PC, ceux sur consoles peuvent eux aussi profiter de la, disponible depuis ce 26 mars sur les serveurs live. Moins importante que les dernières mises à jour, celle-ci apporte tout de même son lot de nouveautés et d'ajustements.Si le panel d'armes disponibles dansest déjà assez varié, les développeurs continuent de l'enrichir en ajoutant, de temps à autre, une nouveauté. En cette fin de mois de mars, c'est un, le, qui fait son arrivée. Exclusif à Karakin, ce dernier apparaît partout sur la carte et dans tous les largages aériens. Leest particulièrement puissant avec sa roquette qui peut infliger des dégâts dans un rayon de 60 mètres, pouvant même casser des murs. Si les joueurs tirent sur la roquette alors qu'elle est dans les airs, celle-ci est susceptible d'exploser. Il faudra néanmoins l'utiliser avec précaution, puisque leest à usage unique et peut infliger des dégâts aux coéquipiers.Comme nous vous le disions ci-dessus, certaines armes ont été équilibrées, et se trouvent maintenant partout sur l'une des cartes. Le Tommy Gun, la M249, l'UMP-45 et le DBS sont concernés par ces changements :Finalement, de nombreux problèmes ont été corrigés, dans le but d'améliorer la qualité de vie. Vous pouvez retrouver l'ensemble du patch note sur le site officiel