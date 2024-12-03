PUBG : MàJ 31.1, découvrez le patch notes de la mise à jour

Une nouvelle mise à jour est disponible pour les joueurs de PUBG, laquelle met en avant Sanhok, mais aussi le gunplay avec quelques modifications.
Les développeurs de PUBG
reviennent avec une nouvelle mise à jour, la version 31.1. Celle-ci ajoute le terrain destructible à Sanhok
, tout en modifiant de nombreuses zones et textures, pour que cette mécanique ajoutée il y a quelques mois à Rondo puisse parfaitement fonctionner ici.
Nous avons également droit à quelques équilibrages ajoutés au gunplay
, avec une meilleure précision de tous les pistolets-mitrailleur (hors P90). La zone rouge est aussi modifiée, tandis que le matchmaking est amélioré avec une nouvelle fonctionnalité, et qu'un nouveau Pass Survivant est disponible. Mais pour tout découvrir de la mise à jour 31.1 de PUBG, qui arrive ce 4 décembre sur PC et le 12 sur console
, vous pouvez consulter le patch notes ci-dessous.
Monde : Sanhok
Carte destructible
Après l'inauguration de la fonctionnalité de Terrain destructible à Rondo, qui marque le premier chapitre de la destruction environnementale, la mise à jour 33.1 transforme Sanhok en carte destructible. Découvrez un Sanhok revu et corrigé, où il est possible d'atomiser non seulement le relief, mais également la quasi-totalité de la carte.
- La fonctionnalité de Terrain destructible a été ajoutée.
- Les bâtiments, structures et objets sont désormais destructibles.
- Destruction possible à l'aide des éléments suivants : grenade à fragmentation, mortier, Panzerfaust, grenade collante, C4 et zone rouge
- Les bâtiments en béton et en bois sont destructibles.
- Les bâtiments en acier ou en pierre ne sont que partiellement destructibles.
- Chaque matériau de construction se démarque par une durabilité différente.
- Certains objets sont indestructibles.
- Certains arbres peuvent être détruits à l'aide des éléments suivants : grenade à fragmentation, mortier, Panzerfaust, grenade collante et C4.
- S'applique aux parties normales et personnalisées (mode normal).
Modifications de zones
- Reconception visuelle des zones de type rizière sur l'ensemble de la carte.
- Reconception visuelle des zones de type rivière sur le côté gauche de Bootcamp
Mongnai
- Amélioration de l'aspect visuel général des bâtiments de Sanhok.
- Les types de clôtures au sein de la zone ont été normalisés.
Zone rouge
- Sera désormais générée à partir de la phase 1 à Sanhok également.
- Peut détruire le terrain et des structures.
Carte
- La carte du monde et la mini-carte ont été mises à jour pour être en phase avec les changements ci-dessus.
Texture
- La texture du ciel dégagé a été améliorée.
- Amélioration et ajout de textures pour les falaises et les rochers.
- Amélioration des textures pour certaines plantes.
Changements relatifs aux apparitions
※ Les modifications ci-dessous s'appliquent à la partie normale. Objets
Véhicules
- La grenade collante a été ajoutée aux objets apparaissant dans le monde.
- Le taux d'apparition des grenades à fragmentation a été augmenté.
- Le taux d'apparition du Panzerfaust a été légèrement augmenté.
- Le taux d'apparition du bidon d'essence a été réduit.
- Les P18C, R1895, R45 et Skorpion ont été retirés.
- Les taux d'apparition du Coupé RB et du Rony ont été augmentés.
- Les taux d'apparition du Tukshai, du scooter et de la moto ont été légèrement augmentés.
- Les taux d'apparition du bateau et de l'aquarail ont été réduits.
- Le buggy et la moto enduro ont été retirés.
Divers
Commentaire des développeurs : Après l'inauguration du Terrain destructible à Rondo avec la mise à jour 29.1, nous passons à la vitesse supérieure... et Sanhok est désormais une carte destructible ! En d'autres termes, les bâtiments, les structures et différents éléments à travers la carte peuvent maintenant être démolis. Réservée jusqu'à présent à Rondo, la fonctionnalité Terrain destructible vient d'être implémentée à Sanhok, et rend la quasi-totalité de la carte destructible. En ajoutant l'élément de « destruction » (qui constitue l'une des expériences les plus intenses sur les champs de bataille), nous avons pour ambition d'offrir un gameplay inédit tout en créant un environnement plus immersif et plus réaliste à Sanhok. Parallèlement, nous avons apporté divers ajustements, comme l'équilibrage des apparitions d'objets, pour garantir une jouabilité de base toujours aussi palpitante. Comme nous l'avons préalablement indiqué sur notre feuille de route, nous espérons que la destruction environnementale fera atteindre de nouveaux sommets explosifs au gameplay, créera des scénarios inattendus et donnera lieu à des occasions inédites d'établir des stratégies et des tactiques qui sortent des sentiers battus.
- L'ensemble des éléments environnementaux a été remplacé et amélioré.
- Une nouvelle végétation, dont des buissons et de l'herbe, a été intégrée à l'environnement.
- Une nouvelle plante, le bananier, a été ajoutée.
- Des palmiers supplémentaires ont été placés dans la zone centrale.
- Certaines clôtures ont été remplacées par des variantes au design plus adapté.
- L'ascendeur en bois a été remplacé par un ascendeur en acier.
- Les visuels de certains champs et ensembles de maisons ont été améliorés.
- La qualité générale des bâtiments a été optimisée.
Gunplay
Pistolets-mitrailleurs
La précision de tir de tous les pistolets-mitrailleurs, à l'exception du P90, a été augmentée.
Tir à la volée
Visée au-dessus de l'épaule
- Précision augmentée d'environ 33 %.
- L'éparpillement initial des balles a été amélioré, conférant ainsi une visée plus précise.
- Le MP9 et le JS9 ne sont pas concernés.
- Précision lors des tirs soutenus augmentée d'environ 40 %.
- Le taux d'augmentation de l'éparpillement des balles lors des tirs soutenus a été réduit, offrant ainsi un tir plus stable.
Précision lors de déplacements
- Précision augmentée d'environ 25 %.
- L'éparpillement initial des balles a été amélioré, conférant ainsi une visée plus précise.
- Précision lors des tirs soutenus augmentée d'environ 60 %.
- Le taux d'augmentation de l'éparpillement des balles lors des tirs soutenus a été réduit, offrant ainsi un tir plus stable.
Divers
- La précision de la visée à la volée et au-dessus de l'épaule pendant que le personnage se déplace a été augmentée.
Commentaire des développeurs : Tout au long de l'année, nous avons apporté divers ajustements au gunplay pour les armes dites « dominantes », les pistolets-mitrailleurs, les modules et même les armes des caisses de ravitaillement. Dans la mise à jour 33.1, nous terminons l'année avec le dernier rééquilibrage des pistolets-mitrailleurs. Comme nous l'avons indiqué dans la Lettre des développeurs précédente, l'objectif de cet ajustement est de conférer aux pistolets-mitrailleurs une identité qui leur est propre, tout en améliorant l'ergonomie générale. Pour arriver à nos fins, nous avons profité de cette mise à jour afin d'optimiser la précision des pistolets-mitrailleurs. Le tir à la volée et le tir à l'épaule font donc tous les deux l'objet de modifications importantes au niveau de la précision. Grâce à ces changements, les pistolets-mitrailleurs devraient offrir de meilleures performances en combat rapproché et lors des duels singuliers. Nous avons également ajusté les munitions de 9 mm. Jusqu'à présent, elles étaient difficiles à partager entre les classes d'armes et pouvaient s'avérer complexes à localiser en fin de partie. Maintenant que leur poids a été revu à la baisse, les joueurs devraient pouvoir en récupérer une quantité suffisante, même pendant les premières phases de pillage. Nous suivrons de très près les données d'exécution après l'implémentation de cette mise à jour, et nous avons beau changer d'année, nous restons plus déterminés que jamais à créer une expérience de gameplay tout aussi diversifiée qu'amusante.
- Le poids des munitions de 9 mm a été réduit d'environ 20 %.
Gameplay
Zone rouge
※ S'applique à toutes les cartes où la zone rouge est générée.
Commentaire des développeurs : Avec la mise à jour 33.1, l'une des zones spéciales les plus emblématiques de PUBG (la zone rouge, pour ceux qui ne suivent pas) aura droit à un petit remaniement en règle. La zone rouge, que l'on trouve à Erangel, Deston et Sanhok, sert depuis longtemps d'élément dynamique qui insuffle un petit côté imprévisible aux champs de bataille. Toutefois, ses dégâts explosifs dévastateurs ont parfois entravé le bon déroulement de la partie. Afin de régler ces problèmes, cette mise à jour se concentre sur l'amélioration de l'expérience générale qu'offre la zone rouge, c'est-à-dire réduire le niveau de frustration, et rééquilibrer les choses pour que ladite zone rouge soit également viable dans d'autres modes.
- Ne se génère plus en dehors de la zone de jeu. Vous observerez donc une augmentation du taux de génération de la zone rouge au sein de la zone de jeu.
- Les dégâts ont été réduits.
- Les dégâts diminuent au fur et à mesure que vous vous éloignez du centre de l'explosion dans la zone rouge.
- Le mécanisme d'explosion de la zone rouge a été modifié pour exploiter les impacts de missiles (de la même manière que la zone noire).
- Les explosions se produisent avec un certain retard lorsque des missiles touchent le sol.
- Un effet sonore de forte intensité se déclenche lorsqu'un missile touche le sol ; les joueurs peuvent ainsi anticiper l'explosion.
- Les effets d'explosion ont été améliorés.
- Des effets sonores ont été ajoutés et mis à jour.
- Des modèles d'explosion ont été ajustés.
Animation d'inspection des armes
- L'animation d'inspection des armes peut désormais être vue par les autres joueurs.
- L'animation sera également visible pendant le sprint.
- L'animation d'inspection des armes a été ajoutée pour le Panzerfaust.
- L'animation d'inspection des armes a été retirée pour le kit de réparation polyvalent, le sac tactique et l'Équipement d'ambulancier.
Divers
- Les effets visuels des explosions du Panzerfaust, du C4 et de la grenade collante ont été améliorés.
Matchmaking
(PC) Nouvelle fonctionnalité : Équipe même langue
Commentaire des développeurs : La fonctionnalité « Équipe même langue », qui est très demandée, sera inaugurée avec la mise à jour 33.1. Après la fusion des régions, nous avons privilégié le développement de cette fonctionnalité pour résoudre les problèmes de communication dus à la diversité linguistique des membres d'une même équipe. Cette fonctionnalité sera d'abord disponible dans les parties normales sur PC. Veuillez noter que la fonctionnalité « Équipe même langue » ne regroupe entre eux que les joueurs qui ont activé l'option. En d'autres termes, plus il y aura de joueurs qui l'activeront, plus le matchmaking sera fluide.
- Dans les modes Duo et Escouade, activez l'option « Équipe même langue » située au-dessus de l'onglet Sélection du mode de jeu dans l'onglet Sélectionner le mode de jeu - Normal. Vous serez ainsi associé à des coéquipiers qui utilisent la même langue que le chef du groupe.
- S'applique aux parties normales pour les régions de cartes aléatoires, au parties normales - Partie rapide pour les régions de la sélection des cartes.
- Indisponible pour la carte en vedette ou le mode Casual.
- Le matchmaking sera annulé après un certain temps.
- Cette fonctionnalité ne peut pas être activée en même temps que le Duel de victoires en série.
Localisateur d'équipes
La fonctionnalité Localisateur d'équipes a été remaniée pour offrir une expérience plus fluide.
Commentaire des développeurs : Avec la mise à jour 33.1, nous avons entièrement remanié la fonctionnalité Localisateur d'équipes. Dans la version mise à jour, le processus d'invitation/acceptation est supprimé, et les équipes sont formées automatiquement. Contrairement à la fonctionnalité « Équipe même langue », où les coéquipiers sont affectés lorsqu'ils accèdent à la partie, le Localisateur d'équipes permet aux équipes d'être formées au préalable. Pour répondre à la demande des joueurs qui souhaitent jouer avec des coéquipiers parlant la même langue (après la fusion des régions), cette fonctionnalité sera tout d'abord appliquée aux parties normales sur PC. Nous suivrons de très près l'utilisation de cette fonctionnalité juste après le remaniement avant de l'implémenter sur les plateformes consoles.
- La page Social - Localisateur d'équipes a été supprimée.
- Activer l'option Localisateur d'équipes dans le coin inférieur droit du menu principal permet de former automatiquement une équipe avec des joueurs partageant la même langue, le même serveur, le même mode, le même type de partie et la même perspective.
- Disponible en partie normale et en mode Casual
- Peut être activée en mode Duo et en mode Escouade.
- Seul le chef du groupe peut activer cette option.
- Se désactive automatiquement une fois que l'équipe est complète.
- Ne peut pas être activée pendant le matchmaking.
- Ne peut pas être activée en même temps que la fonctionnalité Duel de victoires en série.
- (Console) La fonctionnalité « Localisateur d'équipes » précédente a été désactivée.
- La page Localisateur d'équipes sous Social, et l'icône Localisateur d'équipes dans le coin inférieur droit du menu principal ont été supprimées.
Duel de victoires en série
En nous basant sur les commentaires des joueurs, nous avons apporté des améliorations au Duel de victoires en série.
- Désormais disponible en mode solo.
- Vous ne pouvez pas changer le type de groupe lorsque le Duel de victoires en série est actif.
- Les récompenses et les records des séries de victoires sont partagés entre les modes Solo et Escouade.
- La condition pour obtenir des récompenses max à l'issue des séries de victoires a été modifiée : il faudra désormais 3 victoires consécutives au lieu de 5.
- Les récompenses pour chaque série de victoires ont été ajustées.
- L'heure de réinitialisation hebdomadaire des informations liées au statut et aux récompenses des séries de victoires a été modifiée de 1 h (CET) à 3 h (CET) tous les mercredis.
Système de clan
- Vous pouvez désormais inviter simultanément tous les membres du clan en appuyant sur le bouton « Inviter clan » depuis le menu principal d'une session de partie personnalisée.
- Un temps de recharge de 30 secondes s'applique.
- Les invitations ne seront pas envoyées aux membres du clan qui ne sont pas connectés, qui disputent actuellement une partie ou qui ne peuvent pas recevoir d'invitations pour d'autres raisons.
- Les invitations ne peuvent pas être envoyées si la session est complète ou si l'option « Inviter des amis » est désactivée dans les paramètres des parties personnalisées.
Compétitif
Saison 33
- Des skins d'armes compétitifs pour le FAMAS ont été ajoutés sous forme de récompenses de palier (permanentes) pour la saison 33.
- Le tableau des scores sera remis à zéro après la maintenance du serveur de jeu.
- Consultez sur la page Carrière votre palier final de la saison précédente.
Récompenses de la saison 32
Vous trouverez ci-dessous les récompenses que vous recevrez en fonction de votre palier final lors de la saison compétitive précédente.
|Palier
|Récompenses
|Bronze
|Emblème Identité PUBG de bronze
|Argent
|Emblème Identité PUBG d'argent
|Or
|Emblème Identité PUBG d'or Skin d'arme compétitif
|Platine
|Emblème Identité PUBG de platine animé Skin d'arme compétitif Médaille de platine
|Diamant
|Emblème Identité PUBG de diamant animé Skin d'arme compétitif Médaille de platine, diamant
|Maître
|Emblème Identité PUBG de maître animé Plaque maître animée Skin d'arme compétitif Médaille de platine, diamant, Maître
|Top 500
|Récompenses bonus pour les joueurs du Top 500 : ● Emblème animé du Top 500 « Identité PUBG » ● Plaque Top 500 animée
- Les skins d'armes compétitifs et les médailles sont des récompenses permanentes. Les autres récompenses à obtenir sont utilisables pendant une seule saison compétitive.
- Les récompenses du Top 500 sont octroyées aux joueurs au palier Maître et supérieur.
- Les récompenses se trouvent sur votre page Inventaire/Éditer le profil lorsque la saison 33 commence.
- Une fois que la saison 33 sera terminée et que la maintenance du serveur aura été effectuée, toutes les récompenses, hormis le skin d'arme et la médaille, seront retirées de votre page.
Personnaliser
Nouvelle fonctionnalité : Pose de menu principal
Les poses de profil existantes ont été améliorées et transformées en de nouveaux objets de pose de menu principal.
- Les objets de pose de menu principal regroupent quatre types de poses qu'il est possible d'appliquer aux espaces suivants : Normal, Compétitif, Profil et Fin de partie.
- Une seule et même pose de menu principal comprend quatre types de poses, et lorsqu'une pose de menu principal est activée, les quatre poses qu'elle contient sont appliquées en même temps.
- Pour les poses de menu principal qui incluent des armes, le skin d'arme actuellement équipé sera affiché.
- Vous pouvez voir un aperçu de la pose de menu principal depuis le menu Personnaliser - Personnage - Pose de menu principal
- En accédant à un écran d'aperçu distinct, vous pouvez voir toutes les poses de menu principal incluses.
- Avec le remplacement des objets de pose de profil par des objets de pose de menu principal, toutes les poses de profil que vous possédiez seront converties en nouveaux objets de pose de menu principal.
- Les récompenses des niveaux de survie seront également mises à jour en objets de pose de menu principal.
- Un menu Pose de menu principal a été ajouté à la page Personnaliser - Personnage.
- L'onglet Profil - Éditer le profil - Pose a été supprimé.
|Catégorie
|Pose de profil précédente
|Pose de menu principal mise à jour
|Pose par défaut
|
|
|Récompense de niveau de survie 100
|
|
|Récompense de niveau de survie 200
|
|
|Récompense de niveau de survie 300
|
|
|Récompense de niveau de survie 400
|
|
|Récompense de niveau de survie 500
|
|
Pass Survivant
Le nouveau Pass Survivant : Vive la neige est prêt pour la mise à jour 33.1 Obtenez plus d'infos en consultant la future annonce Mise à jour de la boutique de décembre !
Atelier
De nouveaux ensembles d'objets ont été ajoutés au coffre du chasseur et au coffre de l'archiviste.
- Pass Survivant : Hors réseau
- Garde du pharaon
- Pass Survivant : Reine punk pastel
Artisanat
Deux nouveaux ensembles de costumes ont été ajoutés à la fonctionnalité Artisanat.
- Ensemble du traqueur de la nuit - 100 jetons d'artisan
- Ensemble Fin des temps - 100 jetons d'artisan
Expérience utilisateur/Interface utilisateur
- L'illustration de l'arme sur la page Carrière - Armes affichera désormais le skin actuellement équipé.
- (PC) Esports - La date de clôture de l'événement de vote « Choisissez le gagnant » du Défi Pick'em PGC 2024 a été modifiée. L'événement ne se terminera plus le 21 décembre à 9 h (CET), mais le 20 décembre à 9 h (CET).
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